Redação João Bidu Resolva os seus problemas com as simpatias de erva-doce

Também chamada de funcho, anis, anis-doce, anis-verde, fiolho, maratro, pimpinela, a erva-doce pode ser usada nas mais variadas maneiras, como em receitas de pães, bolos e saladas, na forma de remédio caseiro ou como ingrediente poderoso de simpatias. Aproveite, então, o poder da erva-doce e usufrua dos benefícios dessa planta. Veja alguns usos da erva-doce.

Sementes: Dão um toque especial a qualquer receita culinária. Se colocadas dentro do travesseiro , liberam uma aroma agradável, que estimula o relaxamento e induz o sono .

Chá de erva-doce: Atua contra má digestão, evita o mau hálito, funciona no combate à prisão de ventre, influencia no alívio dos gases, age como diurético, combate os sintomas da TPM e reduz a pressão arterial elevada.

Quantidade certa: Uma colher (café ou chá, de acordo com a preferência por um chá mais forte) para uma xícara (chá) de água, duas vezes ao dia.

Contraindicações: Quem sofre de úlcera deve evitar a erva-doce, pois pode ser prejudicial!

Além desses benefícios, algumas das simpatias com erva-doce que são fáceis de fazer são sobre esquecer um amor, se dar bem em uma entrevista de emprego e acabar com a insônia. Aprenda a preparar cada uma delas!

+ Inscreva-se no Clube João Bidu e receba conteúdo exclusivo! Basta baixar o app do Telegram no seu celular e entrar neste LINK !

Confira as simpatias com erva-doce

Acabar com a insônia

Vá a uma igreja levando um punhado de erva-doce, e pingue sobre ele água benta. Volte para casa e guarde a erva-doce dividida em três saquinhos. Nas três sextas-feiras seguintes, faça um chá com o conteúdo de um saquinho de erva-doce e tome uma xícara antes de dormir. Lave a xícara e use-a normalmente.

Afastar energias negativas no romance

Coloque um punhado de erva-doce, sete cravos-da-índia, uma porção de flor de laranjeira, uma colher (sopa) de mel e três xícaras (chá) de vinho tinto dentro de um caldeirão de ferro. Leve ao fogo baixo e deixe ferver. Enquanto mexe, pense: “Com esta poção vou encantar você e nada mais vai interferir entre nós, além de um grande amor”. Após alguns minutos de fervura, retire do fogo, espere esfriar e coe em um pedaço de pano branco, bem fino. Coloque o que filtrou em uma garrafa e, todos os dias, jogue um copo na pia, pensando na felicidade do seu romance, até acabar com o conteúdo. Jogue os restos e o pano no lixo, lave o copo e use-o como de costume.

Vida longa e saudável

Em um domingo, pela manhã, tome um banho bem relaxante e vista uma roupa azul. Acenda um incenso de maçã verde, e passe a fumaça dele ao redor do seu corpo (tomando cuidado para não se queimar). Em seguida, prepare uma xícara de chá usando um pouco de água, um punhado de erva-cidreira, um de camomila e um de erva-doce. Coe o chá e beba o preparado, mentalizando sua perfeita saúde física e mental. Quando o incenso chegar ao fim, sopre as suas cinzas ao vento. A roupa azul pode ser usada normalmente, depois de lavada. Jogue os restos do chá no lixo.

Esquecer antigo amor

Pegue um raminho de erva-doce e coloque dentro de uma jarra com um pouco de água, enquanto diz: “Em nome de São Jorge, São Pedro e São Paulo, peço para que o meu amor por (diga o nome da pessoa) seque, suma e desapareça da minha vida como estes ramos”. Deixe a jarra, coberta com um pano, no sereno por três dias. Depois, despeje tudo num jardim florido ou num vaso de barro. Use a jarra como de costume.

Para manter a calma

Faça um chá com 21 grãos e 21 talos de erva-doce e três flores de laranjeira. Tome três vezes ao dia, adoçado com mel puro. Enquanto toma seu chá, faça uma oração ao seu anjo da guarda, pedindo que ele ajude você a ficar mais calma, principalmente quando precisar tomar alguma decisão.

Fim das brigas no namoro

Em uma terça-feira, ferva uma colher (sopa) de erva-doce, uma de mel e três folhas de eucalipto em três litros de água. Quando amornar, coe e jogue as ervas no lixo. Depois tome seu banho habitual e despeje do pescoço para baixo, dizendo: “Com a força da natureza, conseguirei acabar com os desentendimentos que tenho com o meu par”. A vasilha da fervura deve ser lavada e usada normalmente.

Sucesso em entrevista de emprego

Prepare-se para a entrevista de emprego, acendendo uma vela azul sobre um pires, com cuidado para não se queimar, e um incenso de erva-doce, em um incensário, para o anjo Mikael. Faça isso na noite anterior à entrevista e durma com tranquilidade. No dia seguinte, antes de sair de casa, reze o Salmo 120 e vá confiante para sua entrevista. Jogue os restos da vela e as cinzas do incenso no lixo. O pires pode ser usado como de costume, depois de lavado. Você é ansioso? ou tem pessoas que você ama que são.

LEIA TAMBÉM: