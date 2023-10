Resolução brasileira sobre a guerra deve ser votada hoje na ONU

Divulgação/ONU Prédio destruído por bombardeiros na Faixa de Gaza

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) discute, nesta terça-feira (17), uma proposta de um texto para a resolução do conflito entre Israel e o grupo extremista Hamas feito pelo delegação brasileira. Nessa segunda (16), a proposta escrita pelos diplomatas russos foi rejeitada pela cúpula.

A resolução da Rússia apresentava uma proposta de cessar-fogo imediato, abertura de corredores humanitários e liberação de reféns com segurança.

Segundo a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield, o texto foi rejeitado porque não condenava diretamente as ações do Hamas. De acordo com ela, não mencionar o grupo extremista a qualquer momento faz com que a Rússia dê cobertura a eles. “Ignora o terrorismo do Hamas e desonra suas vítimas”, afirmou.

A proposta do Brasil tem mais chances de ser aprovada, já que condena os ataques do Hamas a Israel. O texto brasileiro também pede a revogação da ordem para que civis e funcionários da ONU que estão na Faixa de Gaza se desloquem em direção ao sul, mas não menciona Israel.

A resolução ainda pede pausas humanitárias para que ajudar possa ser levada a civis.

O Conselho de Segurança tem cinco membros permanentes (China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos) e outros 10 que fazem parte do conselho roativo (Albânia, Brasil, Equador, Gabão, Gana, Japão, Malta, Moçambique, Suíça e Emirados Árabes).

A ofensiva no Oriente Médio começou após o Hamas realizar um ataque surpresa em Israel no último dia 7. Na ocasião, o grupo radical bombardeou o sul israelense com mais de 5 mil foguetes. Além do ataque aéreo, militantes do grupo se infiltraram em território israelense por água e terra, em uma incursão sem precedentes com homens armados no sul do país.

Depois disso, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou guerra ao grupo.

Na quinta-feira (12), as Forças Armadas de Israel pediram que os moradores de Gaza, que é comandada pelo Hamas, deixassem a região em até 24 horas e se deslocassem em direção ao sul.

Após o fim do prazo dado pelo país, o Exército israelense intensificou os ataques contra Gaza, em contraofensiva.

De acordo com a agência da ONU que apoia os refugiados palestinos (UNRWA), em torno de 1 milhão de moradores de Gaza deixaram suas casas fugindo dos ataques. No sul da Faixa de Gaza, a situação já é “insuportável”, segundo a ONU, com famílias chegando a abrigos que não têm alimento, eletricidade, remédios e outros itens básicos para recepcioná-las.

Fonte: Internacional