Reserva de Desenvolvimento Sustentável Concha D’Ostra completa 19 anos de conservação ambiental

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Concha D’Ostra completa 19 anos nesta quinta-feira (26), consolidada como um santuário ecológico em Guarapari. A unidade protege o berçário natural de peixes e crustáceos, unindo a preservação do manguezal ao sustento de comunidades tradicionais.

Instituída pela Lei Estadual nº 8.464 em 2007, a reserva protege cerca de 953,5 hectares de manguezais e fragmentos de Mata Atlântica. Esse território envolve as comunidades de Lameirão, Kubitschek, Santa Margarida, Coroado e Camurugi. Nela, pescadores artesanais, marisqueiros e catadores de caranguejo perpetuam meios de vida e conhecimentos sobre o manejo sustentável dos recursos naturais.

O local destaca-se pelo turismo de base comunitária, no qual os saberes de pescadores e catadores se transformam em experiências educativas, como passeios de canoa e a tradicional cata do caranguejo. Além de ser um polo de pesquisas científicas e educação ambiental, sob supervisão do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), a RDS mantém vigilância constante contra atividades predatórias, como a caça e a mineração, reafirmando seu compromisso com o futuro da biodiversidade capixaba.

