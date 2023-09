Reserva Concha D’Ostra realiza limpeza na Prainha da Olaria em Guarapari

Voluntários se uniram, na manhã desse domingo (17), em prol da 9ª edição do “Mutirão de Limpeza”, realizada pela Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Concha D’Ostra, localizada em Guarapari. A iniciativa tem como objetivo diminuir a quantidade de resíduos sólidos que são descartados de maneira inadequada diariamente na região. A limpeza aconteceu na Prainha da Olaria, em Guarapari.

A atividade contou com a participação de 116 voluntários e, durante a limpeza, foram recolhidos, aproximadamente, uma tonelada de resíduos. A ação foi realizada em homenagem ao Dia Mundial de Limpeza dos Mares e Oceanos, que acontece anualmente no terceiro sábado do mês de setembro, em diversos lugares do mundo.

“O evento é realizado todos os anos e, por meio dele, mostramos a importância da preservação do ecossistema manguezal. Também é uma oportunidade para que os participantes possam conhecer a reserva de um outro ângulo, durante o percurso feito com escunas até o local da coleta dos resíduos”, disse o gestor da Reserva Concha D’Ostra, Georges Mitrogiannis.

O evento foi promovido pela equipe da RDS Concha D’Ostra, com o apoio da ONG Gaya Religari, por meio da parceria com a Prefeitura de Guarapari, da Orla de Setiba e da Companhia Espírito-Santense de Abastecimento (Cesan).

