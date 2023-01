Republicanos e PP fecham bloco de apoio a Marinho no comando do Senado

Reprodução Rogério Marinho conta com 23 votos na disputa pela presidência do Senado

Os partidos Republicanos e Progressistas confirmaram na noite desta quarta-feira (25) o apoio a candidatura de Rogério Marinho (PL-RN) para a presidência do Senado. As eleições para a Mesa Diretora da Casa estão marcadas para o dia 1º de fevereiro.

A decisão foi tomada após um encontro entre o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, e senadora eleita e futura líder do PP no Senado, Tereza Cristina, com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Um evento deve ser realizado no próximo sábado (28) para chancelar o apoio das legendas.

A formação do bloco em apoio ao senador Rogério Marinho já era esperada por interlocutores do PL e membros mais alinhados ao bolsonarismo. Os dois partidos fizeram parte da linha de frente do governo de Jair Bolsonaro (PL) entre 2019 e 2022.

Com os apoios, Marinho já conta com 23 votos na disputa pela presidência do Senado. O PL, partido do senador, tem 14 parlamentares no Senado, enquanto PP e Republicanos tem seis e três representantes, respectivamente.

Mesmo com o bloco, Rogério Marinho está atrás de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) na concorrência pela presidência do Congresso. Pacheco, que busca a reeleição para o comando do Legislativo, conta, teoricamente, com 25 votos confirmados no próximo dia 1º.

Costa Neto e aliados do ex-ministro de Bolsonaro trabalham para conquistar votos do PSDB, Cidadania e membros do União Brasil insatisfeitos com Pacheco. Nenhum dos três partidos oficializaram seus apoios, mas há interlocução para que apoiem o atual presidente do Congresso.

A ala tinha esperança em tentar o apoio do ex-juiz Sérgio Moro (União Brasil-PR), mas o pedido do PL para cassar o mandato do paranaense por suspeita de ‘caixa dois’ minou as expectativas com o ex-aliado.

Outro adversário na disputa pela presidência do Senado é Eduardo Girão (Podemos-CE). Até o momento, apenas o Podemos, com seis senadores, apoiará o senador na candidatura.

Fonte: IG Política