Reprovação de 44%: Bolsonaro mantém números após prisão de Queiroz, diz pesquisa

Uma pesquisa Datafolha divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo na noite desta quinta-feira (25) mostra que o índice daqueles que consideram o governo do presidente Jair Bolsonaro como ruim ou péssimo é de 44%, um ponto percentual a mais do que o registrado no mês de maio, de 43% .

Já o índice de aprovação de Bolsonaro, que era de 33% no mês de maio, caiu para 32% neste mês, apresentando margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa foi realizada por meio de telefone nos dias 23 e 24 de junho, poucos dias após a prisão de Fabrício Queiroz na casa do advogado de Flávio Bolsonaro , e mostra que mesmo com a descoberta de novas camadas de um dos casos mais polêmicos do governo, a base apoiadora de Bolsonaro foi pouco afetada. Pouco mais de duas mil pessoas foram entrevistadas em todos os estados brasileiros.

Quando comparado ao mês de abril, pouco após o início da pandemia de novo coronavírus (Sars-Cov-2), o número de pessoas que consideram o governo como ruim ou péssimo aumentou em 6%. Além dos extremos bons ou ruins, 23% consideram o governo como “regular” e 1% não sabe ou não respondeu.