Representantes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo se reúnem com técnicos de TI do Tribunal de Contas do Estado

Por determinação do presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, o juiz assessor especial da presidência do TJES, Thiago Albani Oliveira Galvêas, o secretário-geral do TJES, Marcelo Tavares de Albuquerque, o chefe de gabinete da presidência, José de Magalhães Neto e o Secretário de Tecnologia da Informação do TJES, Carlos Vinícius de Arimatea se reuniram, na última sexta-feira (21/2), com o Secretário de Tecnologia da Informação, Kalyson Sesana Bonatto, e três auditores da área de TI do Tribunal de Contas do Estado, para conhecer o modelo de terceirização na área de tecnologia, adotado por aquele tribunal.

O presidente do TJES estuda realizar uma reestruturação do setor para, assim, agilizar a implementação do Processo Judicial Eletrônico em todo o Poder Judiciário Estadual, o que trará muitos benefícios para o Poder Judiciário e, especialmente, para os jurisdicionados.

Vitória, 27 de fevereiro de 2020

