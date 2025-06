Representantes do automobilismo pedem apoio para o setor

Representantes do setor de automobilismo compareceram à Assembleia Legislativa (Ales) para cobrar mais investimentos e apoio para o esporte. Locais apropriados para a prática de modalidades como velocidade de terra e kart, entre outras, foram algumas das solicitações do grupo formado por diretores da Federação de Automobilismo do Espírito Santo, da Associação Espírito-Santense de Pais e Pilotos de Kart (Assepak), pilotos e outros representantes do setor.

“A federação foi homologada em 2008 e vem tentando sobreviver com competições amadoras, porque quando você não tem autódromo, não tem pista, o esporte é marginalizado”, disse o vice-presidente da federação capixaba, Fábio Marçal. “Automobilismo é um esporte de risco, mas, dentro do local certo, é de risco controlado”, afirmou. A federação realiza os campeonatos capixabas de velocidade de terra e de kart, entre outros.

Fotos da reunião

Atuante há mais de 30 anos, a Associação de Pais e Pilotos de Kart também pediu mais incentivos para a modalidade. “Temos episódios de apoio, mas não uma política pública”, alegou João Vasconcellos, piloto e presidente da associação. Segundo Vasconcellos, a modalidade sobrevive sem incentivo do poder público. A pista, localizada no município da Serra, fica em uma área particular e é filiada à Confederação Brasileira de Automobilismo. A idade dos competidores varia de 6 a 80 anos.

“Grau”

Os representantes da modalidade do “grau”, prática em que os motociclistas realizam manobras arriscadas, também participaram do encontro. Reconhecida como esporte pela Lei 12.373/2025 – de autoria do presidente da Comissão de Turismo e Desporto, deputado Coronel Weliton (PRD) -, a modalidade ainda enfrenta barreiras, como a falta de local adequado para a prática. Com isso, os motociclistas acabam realizando o “grau” nas vias públicas.

Natália Passos, que é praticante da modalidade, defendeu a criação desses espaços para treinos e competições. “O grau é arte. Creio que seja o único esporte que não seja uma competição de quem é o melhor ou quem faz mais bonito, mas uma família”, disse.

O deputado Coronel Weliton reforçou a necessidade de áreas públicas para a prática de esportes ligados ao automobilismo e ao motociclismo, “assim como tem um campo de futebol, uma quadra de vôlei e uma pista de skate”, comentou. Ele afirmou que o colegiado está “de portas abertas” para continuar discutindo o tema e propor soluções para incentivar as práticas no Espírito Santo.

Fonte: POLÍTICA ES