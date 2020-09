Representantes da Secretaria Estadual de Saúde realizam nova visita técnica à APM/ES

.

Na manhã desta segunda-feira (31), a Academia de Polícia Militar do Espírito Santo (APM/ES) recebeu a visita orientadora de representantes da Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo (SESA).

Os agentes das SESA atenderam o convite do comandante da APM/ES que, preocupado com as consequências de propagação do novo coronavírus, solicitou uma vistoria técnica orientadora sobre medidas de prevenção e combate à transmissão do novo vírus.

Durante a visita os agentes tiveram a oportunidade de realizar vistoria nos alojamentos, vestiários, salas de aula, seção de saúde, rancho, biblioteca e pátios destinados às atividades práticas, e foram questionados sobre os desafios da realização de treinamento físico militar, defesa pessoal, ordem unidade e outras atividades que são específicas da formação policial militar.

A adoção de medidas sanitárias especialmente pensadas para as atividades desenvolvidas na Academia de Polícia Militar garantirá a segurança dos discentes que ingressarão na academia, ainda no ano de 2020, para a realização dos cursos de Formação de Oficiais e Soldados Combatentes, além do Estágio de Adaptação para os Oficiais Médicos.

Sobre a visita dos representantes da SESA o Comandante da APM/ES, coronel Pablo Couto Ferreira, comentou: “As orientações técnicas trazidas pelos agentes da Secretaria de Saúde são de extrema importância para o desenvolvimento seguro das nossas atividades. Com a adoção das medidas sugeridas pela SESA temos a confiança de que os alunos estarão seguros para desenvolverem suas atividades acadêmicas”.

Com base nas informações levantadas, a equipe da SESA afirmou que ainda nesta primeira semana de setembro enviará um estudo detalhado das análises realizadas, apontando as medidas a serem executadas para que a Academia possa continuar seus cursos e treinamentos com segurança.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR

Tel. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

1º TENENTE ANTHONY MORAES COSTA

Tels. (27) 99625-1106 / 98823-8857

E-mail: [email protected]