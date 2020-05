Repórter leva bandeirada em manifestação pró-Bolsonaro, veja vídeo

A repórter da BandNews TV, Clarissa Oliveira, sofreu uma agressão enquanto cobria o ato a favor do governo de Jair Bolsonaro (sem partido) neste domingo (17), em frente ao Palácio do Planalto.

Reprodução/Band Jornalista Clarissa Oliveira foi agredida durante cobertura da BandNews TV

Ao vivo, a jornalista contou que, no intervalo da transmissão, enquanto aguardava a chegada do presidente, foi atingida na cabeça por uma grande bandeira que estava na mão de uma manifestante. Segundo ela, a apoiadora de Jair Bolsonaro circulava com a bandeira, criticava os profissionais de imprensa e se referia ao jornalistas como “lixo”.

“Logo em seguida ela se desculpou meio aos risos”, afirmou Clarissa Oliveira. Ela ainda ressaltou que a bandeirada não foi forte e que não sofreu nenhuma consequência da agressão. Confira o momento registrado pelas câmeras:

Um ato reuniu apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em frente ao Palácio do Planalto hoje. Bolsonaro chegou ao local por volta das 12h e cumprimentou os manifestantes. Durante o ato, uma mulher atingiu a repórter da #Band Clarissa Oliveira com uma bandeirada na cabeça! pic.twitter.com/EZIxcmxJxA — Band Jornalismo (@BandJornalismo) May 17, 2020









Bolsonaro chegou ao Palácio do Planalto por volta do meio dia, parou rapidamente para atender apoiadores que estavam atrás da grade de proteção e se recusou a falar com os repórteres que trabalhavam no local.