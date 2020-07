Repórter do SBT desmaia durante entrevista ao vivo e desabafa

Reprodução/TVCultura Senhora revoltada na TV





Durante uma reportagem externa em Goiânia sobre o uso de máscaras de proteção em parques, uma senhora, identificada como Maria Inez, disse tudo o que pensa sobre o assunto e mais um pouco.

Em vídeo que circula nas redes sociais, ela aparece dizendo, em tom de indignação: “Esses infelizes não devem ter mãe, nasceram de chocadeira! Porque, se eles não protegem a própria mãe, como que ele vai me proteger?”. Maria Inez ainda disse que, durante a semana, o que mais vê são jovens andando sem máscaras ou com a proteção fora do rosto, no queixo. “Pra que serve?”, questiona.

“Eu uso a minha, me protejo, protejo ele. Amanhã eu vou disputar com ele o respirador no hospital. Ele, como é mais jovem, vai ter a preferência! É justo?”. Ela ainda finaliza fazendo uma crítica ao presidente Jair Bolsonaro: “Não sei se é desrespeito, falta de cultura, se é adepto da filosofia do presidente…”.