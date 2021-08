Repórter do SBT cai em golpe de passagens aéreas na internet

Instagram Everton Di Souza, mais conhecido como Fofoquito

O repórter do SBT Everton Di Souza, mais conhecido como Fofoquito, caiu no golpe das passagens aéreas. Em conversa com a coluna, ele contou ter sido vítima de um suposto agente de viagens muito conhecido na internet e que foi indicação de sua assessora Alessandra Astolphi.

“O nome dele é Emerson Francisco Oliveira e ele fala que trabalha com agência de viagens. Nós, eu e a minha equipe confiamos porque uma pessoa o tinha indicado para a nossa assessoria. Compramos as passagens e ele sumiu. Nesta sexta-feira (27), nós temos um clipe para fazer e dois clientes meus que eu mandei trazer roupas para esse trabalho ainda não chegaram porque estavam esperando as passagens. O tal agente agora não atende as ligações. Ou seja: O Dia ele deve fazer isso com frequência e eu cai no golpe”, começou o repórter do SBT.

Fofoquito está chateado e resolveu denunciar para que ninguém mais caia nesse golpe. Foi um erro meu? Foi. Eu não o conhecia pessoalmente e confiei em uma pessoa que se dizia agente de viagens. Nós, que somos sempre certinhos, temos essa coisa de acreditar nos outros, mas é aquela coisa: ‘o golpe está aí e cai quem quer’. Espero que essa minha situação sirva de exemplo para outras pessoas”, alertou.