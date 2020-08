Repórter demitido do SBT está com câncer: “Ratinho me ajudou”

Reprodução Ney Inácio e Ratinho





Ney Inácio, que fazia parte do “Programa do Ratinho” desde 1998, foi demitido do SBT na última semana. O repórter revelou que trabalhou doente durante os últimos três anos e que, atualmente, está tratando um câncer de próstata no Hospital Sírio-Libanês — antes, ele teve a doença também nos rins.

Mesmo assim Ney preferiu seguir no ar e contou com a ajuda de Ratinho, que custeou parte de suas medicações. “Ratinho me ajudou muito”, disse em entrevista ao programa “A Tarde é Sua”, da RedeTV!.

“Era um câncer nos rins. Descobri num exame de rotina. Qual foi a saída? Cirurgia. Tive que cortar o rim. Fiquei afastado [por causa] dessa cirurgia durante uma semana, dez dias no máximo. Fiquei afastado e fazendo um pequeno tratamento até superar esse câncer”, relembrou. “Mais ou menos quatro meses [depois], descobri um novo câncer na próstata. Comecei um tratamento rigoroso no Hospital Sírio-Libanês, fiz e estou em tratamento. Ontem [quinta-feira], inclusive, estive lá para dar prosseguimento”, disse a Sônia Abrão.

Sobre Calos Massa, mais conhecido como Ratinho, o repórter mostra imensa gratidão: “Me ajudou muito nesse tratamento do câncer. Porque tinha umas injeções caras e ele, particularmente, me deu algumas. Ele pagou algumas injeções, que eram caríssimas”, contou.