Repor testosterona por conta própria é perigoso

Não são apenas os homens que necessitam da testosterona, ela tem importância na vida da mulher, claro, quando em níveis ideais. O hormônio começa a cair gradualmente com o passar dos anos. Essa queda não causa grandes problemas, mas a deficiência impede uma vida saudável fisicamente e mentalmente.

O endocrinologista e especialista em cirurgia torácica Hygnas Gourlart explica que há alguns casos em que os níveis podem ser baixos já na juventude. Mas o normal é que a queda ocorra depois dos 40 anos.

“Os níveis podem ser baixos desde a juventude ou declinar mais rapidamente até os 40 anos. Em indivíduos normais a testosterona pode começar a declinar com mais intensidade a partir dos 40 anos, de acordo com padrões familiares, medicamentosos, patologias associadas, por isso temos que avaliar cada caso individualmente, pois há muitos fatores , como genética, fatores ambientais e estilo de vida, por exemplo. Como regra, a partir dos 40 anos o declínio é mais intenso”, afirma o médico Dr. Hygnas.

Gourlat explica que quando o hormônio está em um nível abaixo do normal, a pessoa pode engordar e perder massa magra, alterações de humor, disposição, libido cansaço crônico, perda de força, alterações da memória, entre outros.

“Os principais são distúrbios relacionados à sexualidade ( ereção e libido ), porém pode ser disfarçada em alguns que não tem essas queixas, mas queda do rendimento, cansaço sem motivo, letargia, adinamia, reflexos lentos, embotamento, falta de desejo em realizar tarefas durante o dia. Mas temos que cuidar pois são sintomas muito parecidos com quadros psicológicos, por isso uma avaliação deve ser bem detalhada”.

O médico enfatiza que quem está com a testosterona baixa, e até quem não está, faz uso para fins estéticos, precisa saber dos riscos deste do hormônios sem a orientação do médico.

“Há diversos riscos tais como a procedência dos esteróides, como infecções e abscessos , problemas reprodutivos, infertilidade, libido, ereção, cardiopatias, doenças renais e alguns podem causar problemas hepáticos, distúrbios do humor, irritabilidad e, todos esses podem ser até mesmo irreversíveis, e na vigência de alguns tipos de câncer a piora do quadro”.