Repatriação: Brasil e Israel discutem criação de corredor humanitário

Divulgação/ONU Prédio destruído por bombardeiros na Faixa de Gaza

Os governos de Brasil e Israel conversaram na noite da última quarta-feira (18) sobre a repatriação dos cerca de 30 brasileiros residentes na Faixa de Gaza e a criação de um corredor humanitário através da fronteira com o Egito.

Durante telefonema, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e seu homólogo israelense, Eli Cohen, discutiram a “situação na fronteira de Gaza com Egito, no contexto do pleito brasileiro para que seja permitida a saída de seus nacionais atualmente retidos em Gaza, pelo posto da fronteira de Rafah”, diz uma nota do Itamaraty.

Segundo o comunicado, essa foi a segunda conversa entre Vieira e Cohen “em menos de uma semana”.

Nos últimos dias, o Brasil tem manifestado sua preocupação com a situação de seus nacionais em meio ao agravamento da crise no Oriente Médio, principalmente após o ataque contra um hospital na Faixa de Gaza há dois dias.

Ontem, Vieira viajou a Nova York e, no próximo sábado, deve participar de uma cúpula sobre a guerra no Egito, onde chegou um avião da Presidência com a expectativa de poder levar até Brasil os cidadãos que estão em Gaza.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva defende a criação de um “corredor humanitário” para repatriar os refugiados no sul da Faixa. O petista, inclusive, tratou o tema com os presidentes do Egito, Abdel Fatah al-Sissi, e de Israel, Isaac Herzog.

