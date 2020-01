Renzo furta anel da sorte de Alexia em “Salve-se Quem Puder”

No segundo capítulo de “Salve-se Quem Puder”, Donato será imobilizado pelos comissários de voo e o avião onde estão Kyra (Vitória Strada) e Alexia (Deborah Secco) fará um pouso forçado em Cancun. Elas vão parar em um resort e quem fará a recepção é Luna (Juliana Paiva) – esse será o primeiro encontro das protagonistas da trama.

Ao saber do que aconteceu, Alan (Thiago Fragoso) pedirá para Alexia, que é sua prima, voltar ao Brasil. Porém, a aspirante a atriz vai gostar ainda mais de Cancun ao se deparar com Renzo (Rafael Cardoso) e se envolver com ele.

O problema é que o galã vai furtar o anel da sorte dela e ela ficará revoltada. ” Salve-se Quem Puder ” vai terminar com Alexia convencendo Kyra e Luna a ir com ela atrás de Renzo.