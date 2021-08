Renovação de frota do Transcol prevista para 2021 já foi concluída

Todos os ônibus 0 km previstos para a renovação de frota do Sistema Transcol no ano de 2021 já foram entregues aos consórcios operadores. Mais de dois terços foram produzidos no Espírito Santo, numa montadora localizada no norte do Estado e os demais, de duas outras montadoras. O anúncio foi feito pelas redes sociais do governador Renato Casagrande nesta sexta-feira (06).

“A frota de ônibus ficou quatro anos sem renovação e quando assumimos o governo, anunciamos a renovação da frota para dar dignidade a quem usa o transporte público. Antes do prazo entregamos os novos ônibus. Também levamos tecnologia, integração e muitas outras melhorias aos usuários do Sistema Transcol. Vamos seguir melhorando o serviço de transporte público para que nossos capixabas possam ter mais qualidade no seu deslocamento”, afirmou Casagrande.

Em abril deste ano, os 70 primeiros veículos novos previstos para 2021 já tinham sido entregues. Os outros 230 veículos chegaram gradativamente até o final de julho, completando as entregas da renovação. Entre eles, estão 18 veículos articulados. Todos eles são equipados com ar-condicionado, wi-fi e sistema Inbus, além do entretenimento a bordo.

Desde o início de 2019, o Governo do Estado vem desenvolvendo uma série de ações para modernizar o transporte público da Região Metropolitana da Grande Vitória. Mesmo com a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), foram realizadas várias melhorias tecnológicas, como a adoção do bilhete único e a instalação de Wi-Fi também nos terminais de integração. Também foi feita a inclusão de novas funcionalidades no aplicativo Ônibus GV, que possibilitam denunciar lotação e o não uso de máscaras nos coletivos. Pelo aplicativo, é possível fazer a consulta em tempo real da lotação de seu ônibus.

Foi ainda realizada a renovação total da frota do Serviço Especial Mão na Roda e o aumento da frota do serviço Bike GV.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Governo

Giovani Pagotto

(27) 98895-0843

Assessoria de Comunicação da Semobi

Susana Kohler

(27) 3636-9617 / 99697-6783

[email protected]