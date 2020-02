Renegade zero quilômetro ou Compass seminovo: qual compensa mais?

arrow-options Divulgação Compass e Renegade em suas versões 4xe, que já podem ser encomendadas na Europa

A Fiat-Chrysler Automobiles apresenta seus primeiros planos de eletrificação para o mercado brasileiro na história. O presidente da marca na América Latina, Antonio Filosa, afirma que o Fiat 500 elétrico que ainda será mostrado no Salão de Genebra (Suíça) está confirmado para o Brasil, e deverá chegar às lojas até o fim de 2020.

Entre os SUVs, os novos Renegade e Compass híbridos apresentados na CES 2020 também estão confirmados. No princípio, os modelos serão importados de Melfi (Itália), chegando ao Brasil como modelo 2021. Quando forem nacionalizados, a FCA diz que existe a possibilidade dos SUVs contarem com motor híbrido flex.

Retorno do Cinquecento

arrow-options Divulgação Fiat 500e da antiga geração, o primeiro estudo da marca na categoria dos elétricos. Modelo não foi vendido no Brasil, mas esteve no Salão de SP

A Fiat mudou o direcionamento do 500 em sua nova geração. A partir do Salão de Genebra, em março, o subcompacto será vendido exclusivamente com motor elétrico em todo o mundo. Ele virá ao Brasil para concorrer com Chevrolet Bolt, NIssan Leaf e Renault Zoe.

Poucos detalhes foram adiantados sobre o novo 500, mas sabemos que o modelo ficará mais refinado e luxuoso, mudando completamente de categoria. O subcompacto é fruto de um investimento de US$ 700 milhões na fábrica de Mirafiori (Itália), e será produzido em série a partir do começo do segundo semestre de 2020. No Brasil, o modelo deverá ser atração do Salão do Automóvel.

Novos SUVs híbridos

Atualmente, o RAV4 é o único SUV médio híbrido do Brasil. O Compass 4Xe virá no fim do ano para acabar com essa hegemonia. Tanto o modelo médio quanto o Renegade são equipados com o novo motor 1.3 turbo de 180 cv de potência (uma variação do 1.3 Firefly que será feito no Brasil), com câmbio automático de seis marchas.

O eixo traseiro será impulsionado por um motor elétrico de 60 cv, fazendo com que sua potência combinada fique na casa dos 240 cv. De acordo com a FCA, há força suficiente para atingir 100 km/h em sete segundos.