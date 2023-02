RendA+: quanto investir para ganhar R$ 5 mil por mês durante 20 anos?

José Cruz/ Agência Brasil Dinheiro na mão

No dia 30 de janeiro de 2023, o Tesouro Direto estreou sua mais nova opção de investimentos. O título Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra (NTN-B1), tem o objetivo de oferecer aos investidores uma renda de aposentadoria recorrente durante o período de 20 anos (240 meses) após a data de conversão. São 8 opções de vencimentos diferentes e datas de conversão iniciando em 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055, 2060 e 2065.

Da mesma forma que os já conhecidos Tesouro IPCA+, o novo título terá sua remuneração indexada à inflação (IPCA) somado a uma taxa prefixada anual durante o período de acumulação de recursos. A diferença, no entanto, se dá pelo fato de que no momento da conversão, a renda paga mensalmente será corrigida pela inflação, a fim de manter o poder de compra do investidor, mas não contará mais o rendimento da taxa prefixada.

A proposta do título Tesouro Renda+ é que o investidor possa fazer investimentos mensais baseado no ano de aposentadoria escolhido, e após a data de conversão o investidor passe a receber mensalmente uma renda durante o período de 20 anos (240 meses).

O investidor que escolher o ano de 2030 para o recebimento da renda, este passará a acumular recursos ao longo dos próximos 8 anos e terá sua conversão em renda iniciando em janeiro de 2030 até 2049.

Para auxiliar o investidor a decidir o valor necessário para investir de acordo com os objetivos de cada investidor, o Tesouro lançou um simulador disponível através do link: Link

Considerando uma renda desejada de R$ 5 mil podemos fazer alguns exercícios:

Para o investidor que deseja receber a renda a partir de 2030, primeira data de conversão disponível e que não fará aporte inicial apenas compras mensais, este precisará acumular um montante total de 298,26 título(s) do Tesouro RendA+. Considerando o preço atual dos títulos, seria o equivalente ao valor atual de R$ 451.983,20, aproximadamente.

Assim, o investidor precisará adquirir 3,6 títulos por mês até 2030, que a preços atuais equivalem a R$ 5.455,44 aproximadamente.

Para o investidor que possui mais tempo de acumulação e deseja começar a receber a renda em 2050, após 30 anos de contribuição, poderá diluir os aportes ao longo dos anos e precisará comprar 0,93 título(s) por mês até sua aposentadoria. Considerando o preço atual dos títulos, seria o equivalente ao valor atual de R$ 397,74 aproximadamente.

Esse é o efeito do longo prazo e do planejamento nos investimentos. O esforço para alcançar o mesmo resultado, quando se utiliza o tempo a nosso favor, é notadamente menor.

Ponto importante a ser destacado é que o valor do aporte mensal necessário para alcançar o objetivo de renda futura, poderá sofrer variação com o movimento da taxa de juros do título no mercado.

Como todos os títulos do Tesouro, o aporte inicial mínimo é baixo e acessível, trazendo facilidade para o investidor se programar para sua aposentadoria, exatamente o objetivo principal do Tesouro que se baseou em um estudo sobre produtos financeiros que ajudam e facilitam o investidor a poupar para a previdência.

Existem diversos outros produtos que podem ser utilizados para complementar a renda na aposentadoria, com diversos níveis de risco e complexidade. No entanto, o Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra (NTN-B1) se coloca como uma excelente alternativa para aqueles que querem investir de forma simples e descomplicada.

