Renda é a grande tendência do momento

A renda está de volta e já é tendência entre as fashionistas do momento. Desde e looks mais casuais e despojados até os mais formais e chiques, a moda da renda traz sensualidade e sofisticação.

A peça para algumas pessoas está associada a uma pegada mais antiga e medieval. Porém, na atualidade, vemos diversas combinações de renda em looks mais modernos.

A renda foi do Oriente para o Ocidente durante as Cruzadas no século XVI. Há dois tipos de rendas criadas: a renda de bilro, que surgiu na Bélgica, feita de vários fios, cada um preso a um tipo de agulha grande de madeira, e uma almofada como molde e a renda de agulha, inda de Veneza e criada a partir de voltas do fio, que tem uma parte presa à agulha e outra à base.

A combinação pode ser feita através de calças jeans, saias com meia-calça, vestidos ou até saias. Dependendo da ocasião, a renda cai super bem em visuais streets ou glamurosos. Famosas como Dua Lipa e Jenna Ortega estão usando e abusando da nova tendência!

Durante o reinado na itália, governado por Catarina de Médici e na Corte Francesa, a renda era artigo de luxo, exclusiva apenas para os nobres. No Brasil, foi introduzida pelos colonizadores e tornou-se uma técnica popular no nordeste do país.

Desde 2022, a renda voltou com tudo, principalmente nas passarelas da smarcas de luxo como Valentino e Versace. Durante o desfile da Mugler, durante a semana da moda em Paris, a tendência começou a se proliferar.

Fonte: Mulher