Renault Stepway tem desconto de quase R$ 3 mil na versão de entrada

Honda WR-V ganha retoques na grade dianteira, nas lâmpadas de LED e outros componentes

O Honda WR-V surge na Índia em uma nova reestilização. Além de mudanças estéticas na grade frontal e a adição de luzes de LED nas lanternas traseiras, o modelo 2021 foi desenvolvido para respeitar os novos limites de emissões de poluentes estabelecidos pelo governo da Índia (na 6ª fase das diretrizes), que entrarão em vigor a partir de abril deste ano. O modelo ainda não tem data definida para chegar ao país asiático, mas os preços deverão ser revelados em abril. Para o Brasil, ainda não há informações de datas ou preços sobre a estreia da novidade, mas dá para crer que não irá demorar tanto assim.

Ao contrário do Brasil, o Honda WR-V indiano contará com duas motorizações: o 1.5 diesel de 110 cv, além de uma versão 1.2 a gasolina de 90 cv. Atualmente, a transmissão de cinco marchas é manual — ainda não há a confirmação se o SUV terá um câmbio automático no país asiático. No Brasil (onde é vendido desde 2017), por outro lado, segue sem previsões para mudar ou ganhar outra opção além do motor flex 1.5 de 116 cv e transmissão automática CVT. De acordo com os números da fabricante, o SUV da Honda vai de 0 a 100 km/h em nada empolgantes 12,3 segundos e atinge 168 km/h.

Equipamentos

Honda WR-V renovado manterá o mesmo estilo do interior, o que inclui o quadro de instrumentos sem nenhuma mudança

O novo interior do SUV compacto revela o teto-solar elétrico com função one-touch e o volante com comandos para o controle de cruzeiro. É possível notar que está com uma nova multimídia, mas manteve o cluster atual. Quem sabe não seja este o momento em que receberá controle de estabilidade, item que já equipa o Fit nacional.

Atualmente, o Honda WR-V vem, de série, com ar-condicionado analógico, tela multimídia de 5 polegadas, com rádio, CD, USB, entrada auxiliar e Bluetooth, câmera de ré, dois airbags dianteiros e dois laterais, luzes diurnas em LED, faróis de neblina, Isofix, rack de teto, grade em preto brilhante, rodas de liga-leve de 16 polegadas, retrovisores elétricos com repetidores em LED, computador de bordo, volante multifuncional revestido de couro com ajuste de altura e profundidade, controle de velocidade de cruzeiro, bancos rebatíveis, bancos com revestimento preto e laranja ou preto e prata (dependendo da cor do carro), banco do motorista com ajuste de altura, vidros elétricos, encosto de cabeça e cintos de 3 pontos para todos os passageiros.