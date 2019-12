Renault Logan 1.6 Zen manual tem o melhor custo-benefício da categoria?

arrow-options Divulgação Kawasaki de três rodas promete entregar doses de esportividade e iniciar novas tendências motociclísticas

A Kawasaki registrou a primeira patente do novo modelo de três rodas. Com design futurista, os desenhos mostram que as duas rodas dianteiras podem girar e se inclinar, graças aos braços horizontais que substituem os garfos, estes usados nas motocicletas comuns. E, diferentemente das outras motos de três rodas, essa é uma das mais esportivas. Ainda não se sabe, entretanto, se e quando irá efetivamente iniciar a sua produção já no modelo final.

LEIA MAIS: Yamaha NMax é revelado com novo visual e equipamentos na linha 2020

arrow-options Divulgação O projeto deve ser, definitivamente, um dos mais complexos já registrados

Outro destaque em sua construção é justamente o sistema de apenas um par de molas e amortecedor para cada um dos eixos. Isso, junto a uma haste da direção deslocadas na frente das rodas e a ausência dos garfos, faz com que ela seja guiada para os lados com fluidez em velocidades baixas, ajudando em muito as capacidade de manobra. Por outro lado, apesar de seu comprimento alongado, o seu quadro de treliça se assemelha ao das esportivas carenadas da Kawasaki . Com isso, o garupa não terá muito espaço para se acomodar.

LEIA MAIS: Honda mostra três lançamentos e cinco conceitos inéditos

Moto de três rodas do Salão Duas Rodas 2019

arrow-options Divulgação Yamaha Niken Concept: Três rodas da Yamaha também tem proposta esportiva, mas desta vez, é baseada em uma naked

Os que puderam participar do Salão Duas Rodas 2019 tiveram a oportunidade de testemunhar a moto de três rodas mais próxima de um modelo de produção. No estande da Yamaha, o centro das atenções era a Niken GT, uma MT-09 — e seus 115 cv e 8,92 kgfm — com duas rodas dianteiras.

Sem chegar a ser um triciclo , a Niken traz o sistema Leaning Multi Wheel, que permite as duas rodas dianteiras inclinarem, exatamente como em uma motocicleta. Essa roda adicional na dianteira aumenta a estabilidade do conceito, uma vez que reforçam a sua aderência, de acordo com a fabricante.

LEIA MAIS: Destaques do Salão Duas Rodas, uma vitrine de motocicletas

Com visual que remete um par de esquis, ao contrário do modelo da Kawasaki , conta com garfos invertidos, que articulam as rodas e mantêm a estabilidade em curvas, frenagens e acelerações, além de proporcionar bastante conforto. Isso ocorre devido a capacidade de amortecer impactos e desníveis, que chega ser maior do que nas motos convencionais.