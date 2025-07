Renato Gaúcho detalha estratégia e parceria com Thiago Silva para duelo crucial com Al-Hilal no Mundial

O Fluminense está com tudo pronto para seu desafio pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Nesta sexta-feira, às 16h (horário de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, o Tricolor carioca enfrenta o Al-Hilal, da Arábia Saudita, em busca de uma inédita vaga na semifinal da competição para o clube. Na coletiva pré-jogo, o técnico Renato Gaúcho trouxe à tona a importância da relação com seus jogadores e, em especial, a parceria com o zagueiro Thiago Silva.

Um momento de virada na partida contra a Inter de Milão, nas oitavas de final, tornou-se símbolo da liberdade e confiança que Renato oferece ao seu elenco. Durante a pausa para hidratação, Thiago Silva sugeriu uma mudança tática: colocar Everaldo e Lima para marcar os laterais adversários e deixar Arias, mais cansado, como referência no ataque. Renato avaliou, debateu com o time e aceitou a ideia, que se mostrou crucial para os últimos 20 minutos de jogo e resultou no segundo gol da vitória por 2 a 0.

“É importante para o treinador ter esse tipo de jogador ou mais de um. Troco bastante ideia com meu grupo e dou essa liberdade para eles. O treinador não vê 100% o jogo. Às vezes o jogador está sentindo algo diferente no campo que pode colocar, ajudar e eu vou analisar ali na hora e ver se é o melhor ou não. Analisei e vi que era a melhor opção”, explicou Renato Gaúcho, ressaltando a importância de ter líderes em campo que possam auxiliar na leitura do jogo. “Por isso é importante ter esse tipo de jogador, liderança para trocar ideias e ajeitar da melhor maneira.”

A sintonia entre Renato e Thiago Silva não é novidade; os dois trabalharam juntos no próprio Fluminense em 2007 e 2008, alcançando o vice-campeonato da Conmebol Libertadores. O reencontro 17 anos depois reforça a química e o entrosamento que o treinador busca em seu grupo.

Questionado sobre a formação tática para o duelo com o Al-Hilal, Renato Gaúcho se esquivou de revelar o esquema, mas deu pistas sobre o que espera do adversário, que tem no ataque jogadores de velocidade como Malcom e Marcos Leonardo.

“O esquema que montei para amanhã é da maneira que acho que podemos nos dar melhor. A gente sabe que o adversário tem muita velocidade, joga muito bem em contra-ataque. Analisei bem e dessa forma armei minha equipe. Esperamos neutralizar da melhor maneira o adversário. Dessa maneira que a gente pensa e que esperamos jogar amanhã”, afirmou o técnico, que também montou um inusitado esquema com três zagueiros contra a Inter, algo inédito em sua atual passagem pelo clube.

Para o Fluminense, a vitória contra o Al-Hilal é essencial. Em caso de empate no tempo normal, a partida seguirá para a prorrogação e, se a igualdade persistir, a vaga será decidida nos pênaltis.

Renato Gaúcho finalizou reforçando a confiança em seu elenco: “O que vale mesmo são as conversas que tenho tido com eles, e tenho recebido uma confiança muito grande. Da maneira que armo o time, troco ideias com alguns jogadores para ver se estão se sentindo bem naquele esquema. Temos um ou dois (esquemas), já trouxemos dois do Brasil. Fizemos outro no último jogo, com três zagueiros.”

A expectativa é alta para ver como a estratégia de Renato Gaúcho e a união do elenco tricolor se traduzirão em campo nesta sexta-feira, em busca de um lugar entre os quatro melhores clubes do mundo.

Fonte: Esportes