Renato encerra preparação do Grêmio para enfrentar o Cuiabá com dúvida na escalação

Sob chuva, o Palmeiras encerrou na manhã desta terça-feira (17), na Academia de Futebol, a preparação para o confronto com o Ceará, na quarta (18), às 19h, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil – o Verdão venceu a partida de ida por 3 a 0 no Allianz Parque, no último dia 11, com gols de Gustavo Scarpa, Raphael Veiga e Gabriel Veron.

No gramado, o técnico Abel Ferreira e sua comissão comandaram atividades táticas. Na primeira, com os jogadores dispostos em suas respectivas posições (por exemplo, laterais nas extremidades dos campos e atacantes nas áreas), ele orientou e aprimorou movimentos de jogo.

Na sequência, esboçou um provável time titular e, contra 11 do outro lado, colocou em prática um coletivo. O português interrompeu o trabalho algumas vezes para passar instruções e realizar correções. Na parte final, os atletas participaram de uma atividade técnica com dimensões reduzidas.

Assim como na segunda (16), alguns jovens das categorias de base treinaram com a equipe profissional, como o zagueiro Helder, os meio-campistas Vitinho e Juninho e os atacantes Marcelinho e Aníbal. Por conta das ausências de Weverton (convocado à Seleção Brasileira), Jailson e Vinicius (ambos diagnosticados com Covid-19), os três goleiros do dia foram Leandro (do Sub-20), Mateus (também do Sub-20) e Kaique (do Sub-17).

Além de Jailson e Vinicius, o Alviverde tem mais 13 casos de resultado positivo para Covid-19: os zagueiros Alan Empereur, Kuscevic e Luan, o lateral Viña, os meio-campistas Danilo, Quiñonez, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa e os atacantes Gabriel Veron, Rony, Gabriel Silva, Marino e Pedro Acácio.

Apresentado na segunda-feira (16), o atacante Breno Lopes não pode ser relacionado porque já defendeu o Juventude, sua ex-equipe, pela competição nacional.

O Maior Campeão do Brasil, embalado por oito vitórias consecutivas, embarca para Fortaleza-CE no período da tarde, após almoçar no centro de excelência.