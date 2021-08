Renato Augusto faz primeiro treino com o grupo

Na manhã desta segunda-feira (02), no CT Dr. Joaquim Grava, o elenco do Corinthians se reapresentou para o primeiro trabalho preparatório de olho no próximo compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro. No domingo (08), às 16h, o Timão visita o Santos, na Vila Belmiro, em clássico válido pela 15ª rodada da competição nacional.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na partida de ontem, diante do Flamengo, fizeram um trabalho regenerativo com a equipe de fisioterapia. Os demais foram ao Campo 1, onde o preparador físico Flávio de Oliveira comandou o aquecimento.

Depois, no Campo 2, o técnico Sylvinho promoveu um coletivo com três tempos de 15 minutos. Foi o primeiro treinamento do meio-campista Renato Augusto no gramado. Ele participou dos 45 minutos da atividade.



Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Além dele, Gustavo Mantuan e Ruan Oliveira, em fase final da transição com a equipe de preparação física, também participaram de parte do treino com o grupo.

Seis atletas da categoria sub-23 completaram o treino do dia: Léo Paraiso (ZAG), Luan (LE), Willian (LE), Emerson (VOL), Winicius (VOL) e Matheus Melo (ATA).

O meia Gabriel Pereira fez um trabalho no campo supervisionado pela equipe de fisioterapia.

O elenco corinthiano volta às atividades na manhã de quarta (04), no CT.

Tags: Futebol, Notícias

Categoria(s): Futebol, Corinthians