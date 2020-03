Renata Vasconcellos publica foto com irmã gêmea e semelhança choca fãs

Caetano Veloso usou as redes sociais para lembrar o memorável dia em que virou notícia em um site pelo simples fato de ter estacionado seu carro em uma das ruas do Leblon, no Rio de Janeiro. A matéria publicada em 2011 completa 9 anos hoje e se tornou um dos grandes memes do Brasil.

“Hoje faz 9 anos que Caetano Veloso estacionou o carro no Leblon. Relembre a matéria de 2011, publicada pelo Terra, que viralizou e se tornou um meme lembrado até hoje”, escreveu Caetano Veloso na legenda da foto que ilustrou a matéria do site.