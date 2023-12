Renata Fornari: Como evitar que 2024 seja uma repetição de 2023

Divulgação Como evitar que 2024 seja uma repetição de 2023

Todo final de ano é a mesma coisa: fazemos uma revisão mental do que aconteceu nos últimos 12 meses, ponderamos o que foi bom e ruim e nos enchemos de esperança de que o próximo ano será melhor. Porém, conforme os dias vão passando, nos vemos nas mesmas situações que juramos que não estaríamos mais.

Sempre digo que ‘você não atrai aquilo que você quer, mas sim o que você é’. Por mais que a pessoa queira mudanças, seja na área financeira, no campo profissional ou pessoal, ela vai continuar chamando para sua vida aquilo que ela vibra predominantemente. Portanto, se estamos constantemente reclamando de falta de dinheiro, vamos atrair mais escassez financeira, porque é onde está o nosso foco vibracional.

Mudar o padrão de pensamento é essencial, mas o primeiro passo é alterar a percepção que temos a nosso respeito. A capacidade que temos de amar outras pessoas está diretamente ligada à capacidade de amar a nós mesmos e quanto mais expandimos nosso autoamor, mais acreditamos que merecemos as coisas boas da vida. Por isso não adianta fazer uma reprogramação mental para ter mais dinheiro, por exemplo, enquanto tem uma ‘voz’ no inconsciente dizendo que você não é bom o suficiente para ter aumento de renda.

Quando as pessoas se conscientizam da importância do autoamor e passam a se tratar com carinho e generosidade, é hora de passar a utilizar uma das técnicas mais conhecidas de Louise Hay, as afirmações positivas. Elas funcionam como as sementes do tomate. Se você quer ter um tomateiro no seu jardim, precisa começar plantando a semente. No começo, não vai ter aparência, cheiro ou gosto de tomate, mas você confia na sabedoria da natureza que, se plantar em solo fértil, adubar, regar, cuidar e deixar o sol agir, vai ver sua plantinha crescendo. As afirmações funcionam da mesma forma. Elas não se parecem com a sua realidade do momento, mas ela é exatamente a semente do que você está escolhendo plantar no solo fertil do seu subconsciente.

Por isso, digo que não existe milagre. As afirmações são positivas e não mágicas! As visualizações são importantes, mas não adianta ter esse foco de manhã e passar o resto do dia com pensamentos opostos.

Outro ponto fundamental para que 2024 venha com todas as conquistas desejadas é começar a incluir o novo conceito hoje. Para que seu ano seja melhor e proporcione aquilo que você está buscando, é preciso que seu olhar perante a vida mude a partir de hoje. É o seu padrão de pensamento predominante do momento atual que já está impactando o seu futuro!

Fonte: Mulher