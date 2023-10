Renata Fornari: Como cuidar da nossa criança interior

Divulgação Como cuidar da nossa criança interior para transformar nossa vida

O Dia das Crianças celebra a alegria dos pequenos e é sempre um dia de muita diversão, presentes e mimos. Tão importante quanto celebrar os filhos, sobrinhos, netos e afilhados, é dar a mesma atenção a nossa criança interior.

Proponho um olhar diferente para nós mesmos e uma nova maneira de dar carinho a esse ser tão puro e especial. Não importa o quão auto suficiente e bem resolvido você seja, dentro de cada um de nós existe uma criança de 3 a 5 anos de idade e quanto mais damos atenção a ela, mais a vida flui e prospera.

Quando nascemos, chegamos ao mundo com a consciência de que somos seres perfeitos e merecedores do melhor que a vida tem a oferecer, mas isso vai mudando conforme começamos a ter que corresponder expectativas para ter a atenção e amor que queremos. Mesmo com a melhor das intenções, os adultos acabam nos ensinando (quando crianças) que o ato de receber amor está diretamente ligado a atingir níveis de desempenho ou a bons comportamentos, por exemplo.

Receber críticas e ser alvo de comparações com o irmão, primo ou amiguinho, em casa, na escola ou em outros lugares, também criam problemas de insegurança. Nós vamos entendendo que não somos bons o suficiente, e para receber amor, ficamos constantemente em busca de aprovação, mesmo que tenhamos que fazer coisas que não gostamos só para agradar o outro.

Com esse tipo de base desde a infância, a criança cresce e se torna um adulto com problemas de autoaceitação e baixa autoestima. Porém, é possível mudar esse padrão ao olhar, aceitar e acolher aquele menino ou menina. Podemos nos reconectar com essa criança visualizando nossa própria imagem de criança e dizendo a ela frases que não foram ouvidas como ‘Estou disposto a te amar do jeito maravilhoso que você é’.

Segue um exercício simples e poderoso para reativar e fortalecer essa ligação. Feche os olhos, veja uma foto sua nessa idade ou visualize mentalmente a imagem de você criança e pergunte: O que eu posso fazer hoje para te deixar feliz? Uma coisa simples como tomar um sorvete, comer pipoca ou assistir um filme. Não se trata de um presente material, mas sim trazer o desejo de passar esse momento divertido com a nossa criança interior, pois nossa intenção é poderosíssima.

Essa relação é crucial para o nosso processo de crescimento e evolução. A partir dela que conseguimos encontrar a cura para qualquer área da nossa vida, seja emocional, financeira, profissional ou familiar. Tudo passa pelos ensinamentos que nossa criança recebeu, por isso temos que voltar nesse período da vida para transformar os aprendizados, lidar de forma positiva e ter uma vida com propósito e felicidade.

Fonte: Mulher