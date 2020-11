Renata Banhara se pronuncia em suas redes um dia após o resultado da eleição

Antes mesmo de entrar no ‘BBB 15’, Aline Gotschalg era modelo de sucesso no Brasil. Só que há dois anos, ela resolveu enxugar mais o corpo para conseguir trabalhos na Europa e a tática deu certo. Só que a ex-participante do reality da Globo vem sofrendo muitas críticas pela atual forma física. “Falam que estou anoréxica e horrível”.

Instagram/Reprodução Ex-BBB Aline Gotschalg está nas Ilhas Maldivas

Aline publicou uma série de vídeos no Instagram Stories nesta segunda-feira (16) para falar sobre as mensagens que recebe diariamente na rede social sobre seu corpo. Recentemente, ela viajou para as Ilhas Maldivas, onde publicou diversas fotos de biquíni.

“Sou uma pessoa que sempre vai focar nas coisas boas, mas não posso deixar de falar sobre os ataques que tenho recebido diariamente de mulheres falando que estou anoréxica, magra demais, que estou horrível. Vocês precisam ter um pouco mais de responsabilidade com os comentários”, afirmou.

“Não é porque sou uma pessoa pública que sou obrigada a ficar lendo esse tipo de comentário. Não é legal, não é bacana. Não é uma preocupação. Quem está preocupado não manda esse tipo de mensagem. Estou bem saudável e feliz, só isso que importa”, finalizou Aline.