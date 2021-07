Renata Banhara revela luta contra tumor no cérebro

Reprodução/Youtube Renata Banhara relata agressões que sofreu do ex-marido

Renata Banhara, que já foi comparada com Sarah Andrade, fez um desabafo em suas redes sociais neste sábado, 17 de julho, e falou sobre a forma cruel como vem sendo tratada por alguns perfis de pessoas anônimas. Mesmo travando uma luta séria contra uma grave doença, um tumor no cérebro, a apresentadora não tem tido paz para recuperar sua saúde.

Dessa forma, Renata Banhara, que se identificou como uma ativista do direito das mulheres, fez um extenso desabafo e surpreendeu com as revelações: “Já ajudei muitas mulheres mães que perderam seus filhos de modo brutal e das mais variadas formas de violência. Esse é o papel que decidi ocupar em minha vida, os voluntariados. Fui vítima de violência doméstica e conheço a dor da injustiça”. Leia na íntegra no TV Foco .