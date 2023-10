Renata Araujo: 4 benefícios do emagrecimento para a qualidade de vida

Divulgação Emagrecer para viver mais e melhor: 4 benefícios do emagrecimento para a qualidade de vida

Segundo as últimas pesquisas publicadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 22% dos homens e 29,5% das mulheres adultas têm obesidade no Brasil, isso corresponde a aproximadamente 41 milhões de brasileiros. Em um mundo onde a saúde e o bem-estar se tornaram prioridades, compreender como emagrecer de forma equilibrada é essencial. Não se trata apenas de estética, mas sim de promover uma transformação. Conheça as quatro vantagens que o emagrecimento proporciona à vida das pessoas.

1- Evitar o desenvolvimento de doenças crônicas

O excesso de gordura corporal, especialmente a visceral – presente na região abdominal – é capaz de elevar a produção de moléculas inflamatórias e radicais livres. Esse cenário favorece o desenvolvimento de doenças crônicas como diabetes, hipertensão e colesterol alto. Perder entre 5 a 10% do peso inicial, já melhora marcadores de saúde como inflamatórios, glicemia e colesterol, por exemplo.

2- Ganhar mais mobilidade

A obesidade está diretamente relacionada às complicações associadas ao dia a dia, como a dificuldade de locomoção. Na pessoa obesa, ocorre a sobrecarga da coluna e membros inferiores. Portanto, emagrecer é imprescindível para homens e mulheres conseguirem executar tarefas cotidianas, como brincar com os filhos, sem dor.

3 – Melhora da autoestima

A obesidade é uma doença complexa e multifatorial e envolve fatores genéticos, metabólicos, sociais, psicológicos e ambientais. O objetivo do tratamento é a perda de peso, mas também é a melhora da autoestima da pessoa que, muitas vezes, se sente culpada por estar acima do peso, por não conseguir emagrecer ou mesmo não estar saudável.

4 – Ter mais saúde

É preciso lembrar que quando falamos sobre o emagrecimento não é apenas sobre um número ideal na balança, e sim ter uma vida mais saudável como um todo. Ao emagrecer, o indivíduo alcança mais disposição para trabalhar, estudar, passear e dar conta das suas atividades em um contexto cada vez mais atribulado. É o preparo para chegar à melhor idade com mais qualidade de vida.

E como os medicamentos podem ajudar no emagrecimento?

A criação de metas alcançáveis e estratégias de mudança do comportamento alimentar disfuncional para um estilo de vida mais saudável geram mais impacto e engajamento do que dietas restritivas. As medicações contra obesidade podem ser prescritas, mas com um objetivo claro: facilitar a adesão a uma melhora na alimentação e atividade física. O emagrecimento saudável é advindo da mudança de estilo de vida, reduzindo o risco de desenvolvimento de doenças crônicas e trazendo condicionamento físico para uma vida mais ativa. Existe a crença enraizada sobre o medicamento ser a solução mágica, uma resolução definitiva dos problemas da pessoa com sobrepeso, porém não existe medicamento para mudança de hábito.

Não podemos esquecer que o ambiente familiar e social exerce forte influência no processo e as opiniões de indivíduos próximos podem vir embutidas de crenças limitantes relacionadas com a alimentação.

Fonte: Mulher