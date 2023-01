Renan Calheiros pede inclusão de Bolsonaro em inquérito de atos

Marcelo Camargo/Agência Brasil – 20/10/2021 Senador Renan Calheiros durante sessão para leitura do relatório da CPI da Covid

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) disse nesta segunda-feira (9) que vai elaborar uma petição para que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) passe a ser formalmente investigado no inquérito dos atos terroristas e antidemocráticos. Em entrevista para a CNN Brasil, o parlamentar também pedirá que o antigo chefe do Executivo federal seja tratado como fugitivo da justiça brasileira.

Calheiros afirmou que solicitará para a Justiça que Bolsonaro seja convocado para prestar esclarecimentos sobre os atos terroristas. “E se ele se recusar a vir prestar depoimento, vamos pedir, nessa petição, sua prisão preventiva”, explicou o senador.

Renan demonstrou muito incômodo e confessou choque ao ver as imagens de bolsonaristas depredando e tendo atos de terrorismo nas sedes dos Três Poderes em Brasília. O senador classificou as cenas como “inimagináveis” e defendeu punição para todos os envolvidos.

“A eleição se deu em torno disso: de um lado, a civilidade; do outro, a barbárie. Isso [a invasão] aconteceu com a participação de forças de segurança e das Forças Armadas. Tivemos um atentado à democracia”, completou.

Renan Calheiros defende Moraes

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o afastamento de Ibaneis Rocha (MDB) do cargo de governador de Brasília. O chefe do Executivo do Distrito Federal terá que ficar 90 dias fora do cargo.

Calheiros concordou com a decisão do magistrado e acusou Ibaneis de ter participado das ações praticadas por Bolsonaro ao longo dos últimos quatro anos. Ele ainda deixou claro que pedirá a saída de Rocha da sigla emedebista.

“Ibaneis colaborava com estratégias e práticas fascistas há muito tempo, ele se beneficiou com o governo Bolsonaro, fez questão de nomear o ex-ministro da Justiça do ex-presidente Bolsonaro como seu Secretário de Segurança”, relatou. “Vou propor ao MDB a expulsão do governador de Brasília pela participação nos atos golpistas”.

O terrorismo em Brasília

Na tarde de ontem, milhares de pessoas invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Os prédios foram depredados e policiais acabaram sendo agredidos por terroristas. Após horas, a PM do Distrito Federal retirou os golpistas dos prédios.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou a realização de intervenção federal em Brasília para evitar que novos ataques ocorressem na capital federal.

Mais de 1,2 mil pessoas foram presas por participarem dos movimentos terroristas e antidemocráticos, de acordo com o Ministério da Justiça. Os acampamentos no QG do Exército começaram a ser desmontados em vários estados após determinação do Supremo Tribunal Federal.

A Justiça iniciou uma série de investigações para saber quem financiou os movimentos terroristas em Brasília. Senadores também passaram a recolher assinaturas para abrir uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para saber quem são os responsáveis do episódio.

Fonte: IG Política