Remo vence Castanhal e pega Paysandu na final do Paraense

O atacante Jobson é o novo reforço do Campinense. O clube de Campina Grande, na Paraíba, anunciou nesta quinta-feira (20) a contratação do jogador como reforço para disputar o Campeonato Brasileiro da Série D. “Quando me falaram do projeto, rumo à Série C, não pensei duas vezes. O Campinense é grande e este desafio agora também é meu”, disse o atleta de 32 anos em vídeo publicado pela Raposa nas redes sociais. Este será o 14º clube da carreira do jogador, marcada por boas exibições e problemas fora do campo, como doping por uso de drogas e indisciplinas.

Revelado pelo Brasiliense em 2007, Jobson teve seu grande momento dois anos depois defendendo o Botafogo. “Ele é rápido, ágil e decisivo, tem qualidade. Agora, o problema dele é a cabeça”, analisa o comentarista da Rádio Nacional Waldir Luiz, que acompanha de perto o Alvinegro carioca há décadas.

“Na época, o clube fez de tudo por ele. Trouxe a família para o Rio, contratou psicólogo, mas ele não quis se ajudar”, conta o comentarista, que torce para que o jogador possa agarrar mais esta oportunidade e ter um final diferente de muitos talentos na profissão da bola, longe da pobreza e sem precisar pedir ajuda ou depender de campanhas para ter o básico.

Jobson é paraense e já atuou por clubes do Brasil, da Coreia do Sul e da Arábia Saudita. O último time foi o União Cacoalense, de Rondônia.

