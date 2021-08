Remo-PA supera o Vasco pela Série B do Brasileirão

O JOGO

O Vasco começou a partida estudando as ações do adversário e apostando nas investidas em velocidade ao ataque. Porém foi do Remo a primeira investida da partida. Aos 14 minutos, Erick Flores avançou pela direita e cruzou para Renan Gorne. O atacante chegou cabeceando de primeira e abriu o placar: 1 a 0. A resposta vascaína veio aos 19 minutos, Germán Cano recebeu próximo a entrada da área e arriscou a finalização do meio da rua. A bola saiu raspando a trave adversária, por muito pouco não saiu o empate.

Aos 26, após cobrança de escanteio o zagueiro Romércio chegou cabeceando e ampliou: 2 a 0. O Cruzmaltino voltou a incomodar aos 31 minutos, Léo jabá recebeu um lançamento de Zeca pela esquerda, invadiu a área e rolou atrás para Sarrafiore. O meia argentino chegou finalizando cruzado e diminuiu: 2 a 1. Aos 44, Sarrafiore avançou pelo meio e abriu para Germán Cano que passava pela esquerda. O artilheiro vascaíno invadiu a área e arriscou a finalização cruzada, a bola acabou desviando e saiu pela linha de fundo.

O Vasco voltou para a segunda etapa buscando reverter o resultado negativo. A primeira investida vascaína veio aos 4 minutos, Andrey avançou pelo meio e arriscou a finalização de longa distância. A bola acabou saindo pela linha de fundo, longe da meta. Aos 12, Sarrafiore cobrou escanteio e mandou na cabeça de Ernando. O zagueiro vascaíno subiu junto com a marcação, cabeceou firme e por muito pouco não empatou o jogo, a bola saiu raspando a trave.

Aos 21 minutos, o goleiro Vanderlei saiu da área para evitar um ataque do adversário, acabou calculando errado e colocou a mão na bola. O arqueiro vascaíno acabou recebendo um cartão vermelho. Sob seus domínios e com um jogador a mais, a equipe adversária administrou as ações e segurou o resultado.

FICHA TÉCNICA

REMO 2 X 1 VASCO

Campeonato Brasileiro – 18ª rodada

Local: Baenão (PA)

Data: Sexta-feira, 13/08/2021

Horário: 21h30 (Brasília)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

Cartões Amarelos: MT (Vasco) / (Remo)

Cartão Vermelho: Vanderlei (Vasco)

Gols: Renan Gorne 14’/1T; Romércio 26’/1T; Sarrafiore 31’/1T

VASCO DA GAMA: Vanderlei, Zeca, Ernando, Miranda e MT (Cayo Tenório); Romulo, Andrey (Caio Lopes), Sarrafiore (Halls) e Juninho (Figueiredo); Léo Jabá e Germán Cano (Gabriel Pec) – Técnico: Lisca

REMO: Vinícius, Igor, Kevem, Romércio e Thiago Ennes; Anderson Uchôa, Arthur (Marlon) e Victor Andrade; Erick Flores (Pingo), Matheus Oliveira (Lucas Tocantins) e Renan Gorne (Jefferson) – Técnico: Felipe Conceição

Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

fonte: https://vasco.com.br/vasco-e-superado-pelo-remo-pelo-campeonato-brasileiro/