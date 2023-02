Remédios para diabetes e Alzheimer estão em falta nas farmácias cidadãs do ES

Pacientes com glaucoma, retocolite ulcerativa e Parkinson também não estão conseguindo obter os medicamentos por falta de estoque

Diversos medicamentos estão em falta nas Farmácias Cidadãs do Espírito Santo. Pacientes com diabetes, glaucoma, retocolite ulcerativa, Alzheimer e Parkinson estão sem remédios por falta de estoque nos estabelecimentos, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Informações são do Folha Vitória.

Além disso, há quem afirme não ter condições financeiras para arcar com as despesas com os medicamentos, já que alguns custam até R$ 21 mil.

Esse é o caso do paciente José Edenilson Santana, 49 anos, que sofre de retocolite ulcerativa, uma doença crônica inflamatória que atinge principalmente o intestino grosso (cólon).

“É uma situação constrangedora para mim, uma doença que é delicada e sinto muito desconforto”, explicou.

O paciente faz uso do medicamento Vedolizumabe Entyvio, com o custo de R$ 21.033,21 para apenas uma caixa com 300 mg. “Eu não tenho condições de bancar esse remédio, é tão chato ter que ir atrás de algo que é seu direito. Mas eu não abaixo a cabeça e vou lutar”, afirma.

Segundo a Sesa, em publicação feita nesta sexta-feira (3), diversos medicamentos estão em falta nas farmácias populares de todo o Espírito Santo.

Confira a lista de medicamentos em falta

Vila Velha

Dapaglifozina 10 mg (por comprimido)

Dorzolamida 20 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5 ml)

Insulina glargina 100UI/ml solução injetável frasco 3 ml

Isotretinoína 10 mg (por cápsula)

Metilfenidato 30 mg comprimido liberação prolongada

Rivastigmina 2,0 mg/ml solução

Vitória

Donepezila 10 mg (por comprimido)

Levetiracetam 250 mg (por comprimido)

Rivastigmina 9 mg (adesivo transdérmico)

Toxina botulínica tipo A 500 U injetável (por frasco-ampola)

Dapaglifozina 10 mg (por comprimido)

Dorzolamida 20 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5 ml)

Insulina glargina 100UI/ml solução injetável frasco 3 ml

Isotretinoína 10 mg (por cápsula)

Metilfenidato 30 mg comprimido liberação prolongada

Oxibutinina 10 mg (liberação prolongada)

Serra

Donepezila 10 mg (por comprimido)

Memantina 10 mg comprimido

Rivastigmina 9 mg (adesivo transdérmico)

Dapaglifozina 10 mg (por comprimido)

Metilfenidato 30 mg comprimido liberação prolongada

Rivastigmina 2,0 mg/ml solução oral (por frasco de 120 ml)

Aracruz

Rivastigmina 9 mg (adesivo transdérmico)

Dapaglifozina 10 mg (por comprimido)

Insulina glargina 100UI/ml solução injetável frasco 3 ml

Mesalazina 500 mg (por supositório)

Rivastigmina 2,0 mg/ml solução oral (por frasco de 120 ml)

Cachoeiro de Itapemirim

Donepezila 10 mg (por comprimido)

Memantina 10 mg comprimido

Atorvastatina 40 mg (por comprimido)

Dapaglifozina 10 mg (por comprimido)

Dorzolamida 20 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5 ml)

Insulina glargina 100UI/ml solução injetável frasco 3 ml

Isotretinoína 10 mg (por cápsula)

Metilfenidato 30 mg comprimido liberação prolongada

Rivastigmina 2,0 mg/ml solução oral (por frasco de 120 ml)

Castelo

Dapaglifozina 10 mg (por comprimido)

Insulina glargina 100UI/ml solução injetável frasco 3 ml

Rivastigmina 2,0 mg/ml solução oral (por frasco de 120 ml)

Colatina

Donepezila 10 mg (por comprimido)

Levetiracetam 250 mg (por comprimido)

Memantina 10 mg comprimido

Dapaglifozina 10 mg (por comprimido)

Dorzolamida 20 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5 ml)

Insulina glargina 100UI/ml solução injetável frasco 3 ml

Metilfenidato 30 mg comprimido liberação prolongada

Guaçuí

Dapaglifozina 10 mg (por comprimido)

Dorzolamida 20 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5 ml)

Insulina glargina 100UI/ml solução injetável frasco 3 ml

Isotretinoína 10 mg (por cápsula)

Rivastigmina 2,0 mg/ml solução oral (por frasco de 120 ml)

Itapemirim

Donepezila 5 mg (por comprimido)

Donepezila 10 mg (por comprimido)

Levetiracetam 250 mg (por comprimido)

Memantina 10 mg comprimido

Atorvastatina 40 mg (por comprimido)

Dorzolamida 20 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5 ml)

Insulina glargina 100UI/ml solução injetável frasco 3 ml

Isotretinoína 10 mg (por cápsula)

Metilfenidato 30 mg comprimido liberação prolongada

Rivastigmina 2,0 mg/ml solução oral (por frasco de 120 ml)

Linhares

Levetiracetam 100 mg/ml solução oral (por frasco de 150 ml)

Codeína 3 mg/mL solução oral

Dapaglifozina 10 mg (por comprimido)

Dorzolamida 20 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5 ml)

Isotretinoína 10 mg (por cápsula)

Rivastigmina 2,0 mg/ml solução oral (por frasco de 120 ml)

Metropolitana

Levetiracetam 100 mg/ml solução oral (por frasco de 150 ml)

Levetiracetam 250 mg (por comprimido)

Memantina 10 mg comprimido

Atorvastatina 40 mg (por comprimido)

Dapaglifozina 10 mg (por comprimido)

Dorzolamida 20 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5 ml)

Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg cápsula inalante ou pó inalante (por frasco de 60 doses)

Insulina glargina 100UI/ml solução injetável frasco 3 ml

Isotretinoína 10 mg (por cápsula)

Metilfenidato 30 mg comprimido liberação prolongada

Rivastigmina 2,0 mg/ml solução oral (por frasco de 120 ml)

Nova Venécia

Cabergolina 0,5 mg (por comprimido)

Rivastigmina 4,5 mg (por cápsula)

Sevelamer 800 mg (por comprimido)

Insulina glargina 100UI/ml solução injetável frasco 3 ml

Lamotrigina 50 mg (por comprimido)

Metilfenidato 30 mg comprimido liberação prolongada

Risperidona 1,0 mg/ml solução oral (por frasco de 30 ml)

Rivastigmina 2,0 mg/ml solução oral (por frasco de 120 ml)

São Mateus

Levetiracetam 250 mg (por comprimido)

Memantina 10 mg comprimido

Rivastigmina 9 mg (adesivo transdérmico)

Ciclosporina 50 mg (por cápsula)

Dapaglifozina 10 mg (por comprimido)

Dorzolamida 20 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5 ml)

Insulina glargina 100UI/ml solução injetável frasco 3 ml

Estado Metilfenidato 30 mg comprimido liberação prolongada

Rivastigmina 2,0 mg/ml solução oral (por frasco de 120 ml)

Venda Nova do Imigrante

Dorzolamida 20 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5 ml)

Rivastigmina 2,0 mg/ml solução oral (por frasco de 120 ml)

Mercado é atingido pela falta de insumos

Ainda segundo a Sesa, o índice de cobertura das 14 Farmácias Cidadãs do Estado gira em torno de 98%, no entanto, com a chegada da pandemia da covid-19, o mercado de medicamentos sofreu reflexos com a falta de insumos e suspensão de fabricação.

De acordo com a secretaria, os fatores junto a problemas relacionados a processos de compras fracassados e desertos, e outros fatores externos, têm implicado na disponibilidade e cobertura que tem oscilado em 95% de cobertura.

A Sesa também reiterou que, alguns remédios são aguardados com a entrega por parte do Ministério da Saúde e previsão de chegada para o início de fevereiro de 2023, outros em processo final de compra e alguns com previsão de chegada podendo ser estabelecida após compra.

A gerência da Sesa ressalta que, as unidades de Farmácias Cidadãs Estaduais disponibilizam medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) que compõem o Sistema Único de Saúde (SUS).

Também é reiterado que a Farmácia Popular é um programa do governo federal para acesso a medicamentos disponibilizados nas drogarias conveniadas.

O que diz o Ministério da Saúde

A reportagem também entrou em contato com o Ministério da Saúde, para saber a situação dos medicamentos fornecidos pelo governo federal que estão em falta.

Segundo o órgão, o atendimento da demanda para o medicamento Vedolizumabe 300mg aguardava a liberação do Termo de Guarda pela Anvisa, que ocorreu na última quarta-feira (1º). Os pedidos já estão sendo realizados e a entrega será agendada junto à Sesa com máxima urgência.

Em relação ao medicamento Memantina 10mg, a distribuição será realizada por meio do laboratório, com prazo de entrega previsto para este mês, conforme previsto no contrato.