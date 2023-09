RELIGIÃO? MC Pipokinha grava novo clipe polêmico

O vídeo polemizou por supostamente conter contexto religioso

Habituada com as polêmicas explosivas, desta vez não foi diferente. Em um vídeo que supostamente faz parte da gravação de um clipe da funkeira MC Pipokinha, a famosa aparece com uma coroa na cabeça e compartilha um beijo com MC Erikah, que está vestida de preto.

A performance teria aludido a preceitos religiosos.

Ao Metrópole, a equipe de assessoria de MC Pipokinha esclareceu que a gravação não tem cunho religioso, apenas uma colaboração entre as cantoras.

“A cantora fez participação em um feat, não sendo a artista responsável pela produção. A informação que temos a respeito do contexto da gravação é de que não se trata de cunho religioso”, disse a equipe de Pipokinha.