Relembre todas as vezes que Bolsonaro desmentiu que estava com Covid-19

os deputados analisaram 13 matérias em reunião virtual realizada apela Comissão de Constituição e Justiça nesta terça-feira (7). Aprovaram sete projetos de lei (PLs), rejeitaram três despachos denegatórios, mantiveram o despacho denegatório de um PL e consideraram outro inconstitucional. Decidiram, ainda, devolver à Procuradoria o PL 214/2016 que suscitou questionamentos e debate entre os parlamentares.

No debate do PL 29/2018, de autoria do deputado Euclério Sampaio, relatado pelo deputado Enivaldo dos Anjos, que altera o inciso VI do art. 20 da Lei 7.000/2001 referente à alíquota de ICMS sobre as operações com gasolina e álcool no Estado do Espírito Santo, o deputado Enivaldo dos Anjos (PSD) reiterou sua posição em relação ao papel do Legislativo no tratamento das proposições apresentadas pelos parlamentares.

“Nós temos primado pela possibilidade de permitir que a matéria seja debatida em Plenário em face de o assunto ser interessante. Assim, poderia permitir que o autor apresentasse em outras comissões o autor apresentasse alguma emenda que viesse a esclarecer o que há de dúvidas em relação a sua constitucionalidade”. De acordo com o deputado, essa decisão da Comissão de Justiça ajuda o deputado a se justificar perante demandas da sociedade que considerou importante o tema tratado pelas proposições.

Homenagens a condenados

Debate semelhante ocorreu na discussão do PL 214/2016, de autoria do deputado Sérgio Majeski (PSB), relatado pelo deputado Rafael Favatto (Patriota), que dispõe sobre a vedação de homenagens a pessoas que tenham sido condenadas por atos de improbidade ou crime de corrupção.

O deputado Rafael Favatto questionou a rigidez da vedação de homenagens, pois a matéria não considera o prazo de prescrição da pena recebida por aqueles que tenham sido condenados pelas ações descritas no PL. “A pessoa, depois de cumprir a pena, estaria livre para receber a homenagem que for”, defendeu.

Já a Enivaldo considerou que a matéria “fere frontalmente o direito individual das pessoas e isto não foi visto [pela Procuradoria] na questão da sua constitucionalidade. Essa matéria nega o direito de se recuperar de qualquer ato que tenha cometido. Se a pessoa for condenada e cumpre a pena, ela se reintegra à sociedade com nome limpo. É isto que vemos desde criança na pregação da Bíblia: aquele que se arrepende se recupera diante de Deus”, exemplificou.

Apontou ainda que se a pessoa cumpriu a pena, ela teria direito à homenagens, do contrário seria uma discriminação ao direito individual da pessoa. Por essa razão, Enivaldo defendeu que a Procuradoria da Casa deve reavaliar a matéria, sob essa ótica. A medida foi tomada pelo colegiado.

Matérias analisadas:

1. PL 214/2016, de autoria do deputado Sérgio Majeski, relatado pelo deputado Rafael Favatto, que dispõe sobre a vedação de homenagens a pessoas que tenham sido condenadas por atos de improbidade ou crime de corrupção. Devolvido à Procuradoria para reanálise.

2. PL 01/2018, de autoria do deputado Doutor Hércules, relatado do deputado Rafael Favatto, que autoriza o Poder Executivo a conceder a isenção do ICMS – Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços, referentes aos insumos utilizados na construção das unidades habitacionais para famílias de baixa renda e aos equipamentos de adaptação, acessibilidade, locomoção, livros em Braille e equipamentos da tecnologia da informação para pessoas com deficiências, enquadrados nesta lei. Inconstitucional.

3. PL 29/2018, de autoria do deputado Euclério Sampaio, relatado pelo deputado Enivaldo dos Anjos, que altera o inciso VI do art. 20 da Lei 7.000/2001 referente à alíquota de ICMS sobre as operações com gasolina e álcool no Estado do Espírito Santo. Matéria aprovada.

4. PL 160/2018, de autoria do deputado Doutor Hércules, despacho denegatório pelo deputado Rafael Favatto, que dispõe sobre a criação do cargo de Técnico em Imobilizações Ortopédicas no Quadro de Pessoal da Área da Saúde do estado. Mantido despacho denegatório.

5. PL 202/2018, de autoria da deputada Janete de Sá, despacho denegatório relatado pelo deputado Rafael Favatto, que institui a Política Estadual de Apoio à Agricultura Urbana. Rejeitado o despacho denegatório.

6. PEC 26/2019, de autoria do deputado Sérgio Majeski, despacho denegatório relatado pelo deputado Enivaldo dos Anjos, que modifica dispositivos da Constituição do Estado do Espírito Santo, estabelecendo a obrigatoriedade de elaboração de plano de carreira para o magistério que equipare a remuneração dos professores com a dos demais profissionais com escolaridade equivalente. Rejeitado o despacho denegatório.

7. PL 451/2019, de autoria do deputado Lorenzo Pazolini, relatado pelo deputado Gandini, que dispõe sobre a proibição comercial de renovação automática de contrato de prestação de serviços por assinatura. Matéria aprovada.

8. PL 468/2019, de autoria do deputado Carlos Von, relatado pelo deputado Gandini, que dispõe sobre o direito dos cidadãos espírito-santenses ao recebimento de alertas sobre as condições do ar na forma em que especifica. Matéria aprovada.

9. PL 414/2019, de autoria da deputada Raquel Lessa, relatado pelo deputado Gandini, que altera o Art. 1º, da Lei nº 4.956 de 1.994, acrescentando o Inciso VI, incluindo doadores de sangue como beneficiários de atendimento prioritário. Matéria aprovada.

10. PL 435/2019, de autoria do deputado Capitão Assumção, relatado pelo deputado Gandini, que dispõe sobre o horário de ligações por empresas de cobrança, telemarketing, bancos ou afins, através de SMS, Whatsapp, ligação telefônica ou qualquer outro meio, no âmbito do estado do Espirito Santo. Fica alterado o artigo 1º, da Lei de nº 10.626/2017. Matéria aprovada.

11. PL 76/2019, de autoria do deputado Doutor Hércules, relatado pelo deputado Rafael Favatto, que institui o Estatuto da Pessoa com Câncer no Estado. Matéria aprovada.

12. PL 123/2019, de autoria do deputado Lorenzo Pazolini, relatado pelo deputado Gandini, que altera a Lei nº 7.737, de 5 de abril de 2004, que institui a ½ (meia) entrada em locais públicos de cultura, esporte e lazer para doadores de sangue e órgãos. Matéria aprovada.

13. PL 529/2019, de autoria do deputado Capitão Assumção, despacho denegatório relatado pelo deputado Gandini, que obriga as empresas prestadoras de transporte público interestadual a aceitar o pagamento em dinheiro dos usuários em todo o sistema de coletivos, sem qualquer restrição, no âmbito do estado do Espirito Santo. Rejeitado o despacho denegatório.