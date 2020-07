Relembre todas as brigas, términos e reconciliações de Maiara e Fernando

No último sábado (18), Fernando Zor, dupla de Sorocaba, anunciou que o seu relacionamento com Maiara , dupla de Maraísa, chegou ao fim, mas essa não é a primeira vez que os dois desentenderam e botaram um ponto final na relação. Polêmicos e conhecidos pelo seu namoro de muitas idas e vindas, o iG Gente relembrou todas as brigas e términos desse ex-casal mais queridinho do mundo sertanejo.

Primeiro término

Maiara e Fernando começaram a namorar em março de 2019, mas em apenas três meses de relação surgiu o primeiro rumor de separação do casal. Na época, o cantor publicou a seguinte legenda em seu Instagram: “A felicidade é algo entre a liberdade e a segurança”. Enquanto a cantora optou por desativar sua conta na rede social.

Ao jornalista Leo Dias, a sertaneja disse que tomou a drástica atitude por conta das críticas que recebia pela forma que lidava com o seu namoro. “Me chamaram de sufocadora, disseram que o nosso relacionamento é abusivo. Então, eu decidi desativar minha página, e nem sei quando e nem se vou voltar”, disse.

Em julho do mesmo ano, os dois pararam de seguir e apagaram todas as fotos juntos, mas a assessoria da artista afirmou que a relação terminou de forma amigável e sem brigas.

Primeira reconciliação

Como sabemos, eles não conseguiram ficar separados por muito tempo e retomaram o namoro em agosto. Durante um show, o sertanejo afirmou que eles estavam juntos de novo, negou que a separação tinha sido por conta de uma suposta traição dele, mas deu a entender, em tom de brincadeira, que o desentendimento foi por conta de ciúmes dela.

“Gente, pelo amor de Deus, tô pedindo ajuda de todos vocês. Agora eu preciso de vocês. Eu fiquei sabendo de um pessoal da minha equipe que o lugar que a gente vai cantar hoje não pega celular. Vocês precisam me ajudar a avisar para a Maiara que não pega celular hoje, porque da última vez deu um rolo!”, brincou.

Segundo término

Depois disso, o namoro continuou de vento em poupa até que, no fim de 2019, Maiara decidiu apagar todas as fotos que tinha do lado do amado mais uma vez e chegou a dizer em um show no dia 29 de dezembro que estava solteira . Pouco tempo depois, ela desmentiu a situação e pediu para os fãs não acreditarem em notícias falsas.

“Gente, quero agradecer a todas as pessoas que estão me mandando mensagem de carinho… Que se se preocupam comigo! Por favor, não acreditem em fake news. Não acreditem em matérias fantasiosas e oportunistas… Logo me pronunciarei e falarei de coração. Por enquanto, espero que vocês tenham paciência e empatia! Tudo no tempo e nos planos de Deus.”

Nesse período, surgiram boatos de que Fernando havia terminado com a irmã de Maraísa por ligação.

Segunda reconciliação

Já em janeiro de 2020 tudo pareceu ter voltado ao normal já que a dona do hit “Libera Ela” compartilhou uma imagem beijando o pai de Kamily e Alice. Em resposta, o artista disse que Maiara ainda estava de castigo e, por isso não iria voltar a seguí-la. “Estou curtindo essa foto em sinal do meu amor, mas ainda está de castigo, em breve volto a seguir.”

Em seguida, a cantora admitiu que o término aconteceu porque ela exagerou na bebida e acabou dizendo coisas demais. “Entre o Natal e o Ano Novo, bebi umas cachaças e falei umas coisas para o Fernando. Eu aprontei no final do ano e ele me colocou no cantinho do pensamento, aí fui lá e também apaguei minhas coisas [no perfil do Instagram]”, disse a cantora.

Maiara ainda negou que o motivo da briga teria sido uma crise de ciúmes de Fernando. “Não teve nada a ver com ciúmes, foi estafa minha mesmo. O ano inteiro trabalho e a gente desconta só em quem tá do nosso lado”, completou.

Após a treta, os dois pareceram seguir bem com o relacionamento e até foram passar a quarentena juntos em Goiás, onde apareciam sempre pescando.

Terceiro término

Em maio, os dois pararam de se seguir novamente e os fãs levantaram mais uma hipótese de término quando ele não apareceu nos stories da cantora no aniversário da mãe dela.

Logo depois, ele explicou o motivo do término. “Ela me mandou um ‘te amo’ e eu estava aqui rápido e mandei coração e daí foi o suficiente para a guerra começar”, disse ele. “‘Como assim você quando falo eu te amo, você manda coração? Daí eu falei, ‘Ué o coração é a mesma coisa’. E ela: ‘Eu falei te amo e você não falou de volta’. E eu mandei outro coração. Aí se irritou mesmo. Tinha tomado uma cachaça com a Marília e Maraísa”, completou.

Terceira reconciliação

Dessa vez, o término foi rápido e a cantora disse que eles estavam mais juntos do que nunca e chegou a dar algumas indiretas para o amado dar uma aliança para ela, sem sucesso.

Como já sabem, neste sábado (18), o cantor afirmou que eles optaram por botar um fim na relação, pois as “crises desgastaram o relacionamento” deles, mas será que isso é definitivo, ou eles voltarão em breve?