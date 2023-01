Relembre quando Mel Maia ‘travou’ TikTok rebolando com bumbum a música ‘Bora Pro Motel’

A atriz de milhões! Mel Maia, atriz global e influenciadora digital, deixou os internautas enlouquecidos em 2022 ao surgir dançando o single ‘Bora Pro Motel‘. Claro, aproveitamos para te relembrar de um dos posts mais curtidos da celebridade no TikTok.

“Essa música é maneirinha”, brincou na legenda da publicação na época. Já no vídeo em questão, Mel Maia aparece com uma roupa mais coladinha ao corpo e, sem decepcionar ninguém, mostrou a coreografia de um dos vídeos mais acessados em sua conta do TikTok ao longo de 2022.

“O tempo passou, 2023 chegou, e eu ainda não aprendi a fazer essa dança, eu fico desesperada”, brincou uma fã no campo dos comentários. “Gente, alguém avisa pra Mel Maia que ela tem fãs cardíacos”, apontou mais um.

Relembre o vídeo:

Lancha de Mel Maia acaba presa no mar e atriz se pronuncia

Enquanto o vídeo ‘Bora Pro Motel’ segue bombando desde 2022, Mel Maia já está passando por momentos tensos em 2023. Na tarde da última terça-feira (04) a celebridade revelou que sua lancha ficou presa no meio do mar.

“Gente, ‘perrengue chique’! A lancha parou, a gente tá preso no meio do mar, em alto-mar. As ondas estão muito grandes. Tá todo mundo vomitando. Eu estou rindo de nervoso… Ninguém consegue ficar em pé. Eu tô enjoada! Que perrengue”, afirmou Mel Maia.

“Todo mundo achou que ia morrer… A gente estava em alto-mar, as ondas estavam imensas. Tiveram que vir dois barcos salvar a gente. Vocês não têm noção. Para pular de um barco para o outro foi muito díficil porque as ondas estavam muito grandes”, finalizou.

