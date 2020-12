Relembre os melhores momentos das noivas que viralizaram em 2020

Reprodução Confira os detalhes do 18º casamento da cantora Gretchen

O casamento é um momento esperado pelos noivos , que querem que tudo esteja da forma que eles planejaram para a tão sonhada hora de dizer sim no altar . Mas nem sempre acontece como o esperado.

Em 2020, apesar de ser um ano atípico devido a pandemia do Coronavírus, alguns noivos optaram por darem festas. Relembramos os casamentos que deram o que falar. Confira:

O 18º casamento de Gretchen

A cantora e rainha dos memes subiu ao altar com o saxofonista Esdras de Souza, no final de setembro. A cerimônia foi feita em um barco para poucos convidados. Além disso, tudo foi transmitido ao vivo para os fãs da cantora, que parecia estar radiante no seu grande dia!

Casamento armado

Uma noiva possivelmente brasileira decidiu inovar na hora da foto. Ela e alguns convidados estavam se preparando para o clique, o que seria algo normal, se todos não tivessem armados. O vídeo viralizou no twitter, e alguns internautas disseram ser uma “cafonice”, além de ter vários memes com o vídeo.

Chute na cara

Um casal compartilhou no TikTok um vídeo do exato momento em que o noivo deu um chute na cara da noiva, durante a festa de casamento, sem querer. O homem estava descalço e sem camisa fazendo uma dança sensual para a mulher. Ele decide passar uma perna por cima da cabeça dela, mas erra a performance, e acaba chutando a amada. Mas depois ficou tudo bem!

Casamento surpresa

Uma mulher que estava cansada de esperar pelo pedido de casamento, decidiu que tinha chegado a hora de casar. Uma usuária do TikTok gravou e compartilhou o vídeo. A mulher vai até o supermercado em que o marido trabalha, vestida de noiva, junto de um pastor e da madrinha.

Em um dos vídeos, é possível ouvir a mulher dizendo: “Você colocou este anel no meu dedo há dois anos e é hora de casar ou ir embora. Sim, vamos nos casar agora ou eu vou embora, estou fora. Estou farta. Eu trouxe um pastor e trouxe Emily, ela é minha madrinha”. O casamento aconteceu!

Descobriu o amor na despedida de solteira

Jacquin Bush é uma inglesa que estava com o casamento todo planejado, como contou em entrevista ao The Sun.

Mas, durante a sua despedida de solteira em uma balada, conheceu Graham e simplesmente desistiu de todos os planos anteriores para ficar com o novo amor. Após seis meses juntos, foi a vez de Graham pedir a mão de Jacqui em casamento. Eles se casaram em setembro de 1984 e ela usou o vestido que já tinha comprado para se casar com o ex-noivo. No grande dia, o casal ainda anunciou que estava esperando um bebê. Hoje eles seguem juntos e têm uma filha de 34 anos.

Não pode falar com a noiva

O casamento costuma deixar a noiva muito estressada , pois ela quer ter o controle de tudo. Mas, uma mulher foi longe demais durante essa regra, pois em uma lista de regras que ela mandou para os convidados, uma das exigências era não falar com ela. Sim, silêncio!

As primeiras demandas são compreensíveis, como chegar com ao menos 15 minutos de antecedência, não usar as cores branca, creme ou marfim e também não filmar a cerimônia.

Porém, ao decorrer da lista as coisas começaram a não fazer sentido. Um dos tópicos dizia que as mulheres só podiam usar cabelos curtos em penteados simples, ou longos presos em rabo de cavalo, além disso, era proibido muita maquiagem.

Entre as regras mais estranhas era a de que ninguém pode falar com a noiva em nenhuma circunstância. Por outro lado, todos deveriam brindar com um homem chamado Rémy, que provavelmente deveria ser o noivo. Além disso, só seria permitida a entrada de convidados no casamento caso gastassem a partir de US$75 no presente, o equivalente a R$416.

Noivo descobre traição

Quando faltavam apenas três semanas para o casamento, um homem descobre que a noiva estava o traíndo durante todo esse tempo e decidiu se vingar. A irmã dele, Madeleine Smith, publicou tudo no TikTok.

Primeiro, o noivo (que não teve o nome identificado), jogou todos os pertences da ex na rua. Em seguida saiu para uma festa com as madrinhas. Os vídeos acumularam mais de 2 milhões de visualizações.