Em nossa jornada pelos registros históricos, revisitamos alguns dos tsunamis mais impactantes, marcando momentos em que a natureza revelou sua incrível força destrutiva. Desde os assustadores eventos desencadeados por poderosos terremotos até megatsunamis que atingiram lugares remotos, cada episódio destaca a impressionante capacidade dos tsunamis de causarem estragos devastadores.

Essas catástrofes não apenas moldaram a geografia dos locais afetados, mas também deixaram cicatrizes profundas nas comunidades que testemunharam a fúria avassaladora dessas ondas gigantes. Vamos então explorar a imponência e o impacto inesquecível desses eventos oceânicos que permanecem gravados na história como testemunhos da poderosa e, por vezes, assustadora natureza.

Relembre os maiores e mais assustadores tsunamis da história

Essas catástrofes marcaram a história da humanidade.

5. Tsunami de Tohoku, Japão

O Japão, país propenso a tsunamis, testemunhou eventos devastadores ao longo de sua história. O sismo de Tohoku em 2011, de magnitude 9,1, desencadeou um tsunami assustador, causando alertas de evacuação em 20 países do Pacífico. Com mais de 15,8 mil mortes e 2,5 mil desaparecidos, as consequências foram profundamente impactantes.

Depois, o país enfrentou uma série de sismos, incluindo um de magnitude 7,1 em 2021, resultando em 150 feridos. Filmes continuam a narrar as histórias das cidades japonesas devastadas, algumas das quais desapareceram literalmente do mapa, deixando evidente a persistente ameaça sísmica e tsunâmica.

4. O sismo de Samoa, Ilhas Samoa

Em setembro de 2009, um terremoto de magnitude 8,3 atingiu todas as ilhas de Samoa, gerando três tsunamis, com o maior atingindo 1,6 metros acima do nível do mar. A capital da Samoa Americana foi gravemente afetada, levando o presidente Barack Obama a declarar a região como Zona de Desastre.

Apia, capital de Samoa, conseguiu evacuar, minimizando as perdas. Embora vários países e arquipélagos tenham recebido avisos de possível tsunami, o impacto variou, destacando a importância da prontidão para eventos naturais imprevisíveis.

3. O Tsunami do Pacífico Sul, Ilhas Salomão

Em 2013, um terremoto de magnitude 8 atingiu as Ilhas Salomão, desencadeando um tsunami. Apesar do aviso de evacuação, três aldeias em Lata foram destruídas pelas ondas. O Serviço de Alerta de Tsunami do Pacífico emitiu alertas para várias regiões próximas ao epicentro, indicando um aumento de um metro nas ondas.

O evento destaca a complexidade dos tsunamis, que podem ser causados por diferentes fatores, incluindo terremotos marítimos, conhecidos como sismos. Esses fenômenos resultam do movimento das placas tectônicas, podendo desencadear maremotos ou tsunamis.

2. O Tsunami de Sumatra e Java, Indonésia

Em 2018, um tsunami atingiu as ilhas de Sumatra e Java, na Indonésia, resultando em mais de 280 mortes, mil feridos e desaparecidos. Diferentemente de outros casos, esse tsunami não foi precedido por terremotos, impedindo a criação de alertas de evacuação. As ondas, de 3 metros, foram atribuídas a desabamentos submarinos provocados por erupções vulcânicas. Os moradores relataram a falta de alerta efetivo, enquanto as autoridades explicaram que sirenes foram acionadas minutos antes.

Esse incidente destaca a complexidade das causas de tsunamis, podendo resultar de diversos eventos, como deslizamentos de terra submarinos. A região também possui histórico de tsunamis devastadores, como o ocorrido em 2883 após uma erupção vulcânica, que resultou na destruição da ilha e na perda de mais de 36 mil vidas, considerado um dos piores desastres naturais do mundo.

1. O Megastunami de Lituya, Estados Unidos

Em julho, um megatsunami foi desencadeado por um terremoto de magnitude 7,8 na Baía de Lituya, no Alasca, resultado de uma falha geológica que causou o deslizamento de mais de 30 mil metros cúbicos de rocha e gelo. Esse evento gerou uma onda de até 30 metros de altura, destruindo vegetação a 525 metros acima da altura da baía.

Considerado o maior tsunami conhecido, esse megatsunami rivaliza com a metade da altura do Burj Khalifa, o hotel mais alto do mundo. Embora, em 2017, um deslizamento de terra na Groenlândia tenha gerado uma onda de 100 metros de altura, não superou o da Baía de Lituya. Ambos exemplificam a assustadora força dos tsunamis.

