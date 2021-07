Reprodução: Alto Astral Relembre os cabelos coloridos das famosas!

Você já percebeu que a tendência dos cabelos coloridos parece nunca sair de moda? De tempos em tempos, algumas cores ficam mais evidentes do que as outras, mas o famoso rainbow hair continua em alta!

Tanta popularidade, porém, pode ser explicada, viu? Colorir os fios traz um novo visual, mais jovem e alegre. Além disso, atualmente existem muitas opções de produtos disponíveis no mercado, os quais não exigem uma tintura permanente e conseguem colorir de forma temporária. Assim, é possível mudar de cor com regularidade e sem danificar os fios.

Mas ainda mais do que isso, a febre das madeixas de arco-íris se deve muito às famosas! No mundo do pop, principalmente, cantoras costumam arrasar com os cabelos coloridos e acabam influenciando ainda mais essa tendência!

Então, se bateu uma saudade das cores vibrantes e deu vontade de dar uma repaginada na aparência, relembre algumas famosas que se jogaram nessa onda!

Billie Eilish

Reprodução / Instagram @billieeilish

Famosa pelos cabelos verdes na raiz, a cantora é uma das mais lembradas quando o assunto é esse! A cor conversa bastante com o estilo e personalidade de Billie!

Demi Lovato

Reprodução / Instagram @ddlovato

Demi já apresentou muitas versões durante a sua carreira, mas resolveu radicalizar nos últimos tempos e aderiu ao cabelo curtinho. Além disso, para dar ainda mais atitude ao novo visual, coloriu as pontas dos fios de pink.

Avril Lavigne

Reprodução / Instagram @avrillavigne

Você viu?

Talvez tudo tenha começado aqui! Quem não se lembra do cabelão loiro de Avril com as mechas rosas e verdes neon? Marca registrada da cantora, que até hoje aparece com cores vivas nos fios.

Kylie Jenner

Reprodução / Instagram @kyliejenner

A integrante do clã Kardashian é uma verdadeira camaleoa quando o assunto é cabelo! A cada clique a empresária aparece com uma madeixa nova. Kylie é adepta às perucas e apliques na hora de mudar o seu visual e não esconde os fios verdadeiros, morenos.

Luísa Sonza

Reprodução / Instagram @luisasonza

A brasileira da lista ama apostar em um tom rosa pastel, viu? Embora Luísa seja loira, ela mudou o cabelo para alguns de seus clipes e apostou na tendência pink como parte da paleta de cores dos trabalhos.

Katy Perry

Reprodução / Instagram @katyperry

Para fechar com chave de ouro: como falar de cabelos coloridos sem citar Katy Perry? A diva do pop coleciona cores marcantes em sua carreira e parece ser fã de mudanças capilares para marcar novas fases de sua vida. Sempre um arraso!

E aí, qual é o seu preferido?