Relembre as festas de Carnaval que bombaram no “BBB”

Como diz Jorge Ben Jor “em fevereiro, tem Carnaval” e muita gente já se programa antecipadamente para curtir a folia do melhor jeito possível, mas até mesmo aqueles que estão confinados e focados em ganhar R$ 1,5 milhão no “BBB” também aproveitam a maior festa do ano seja na avenida ou no jardim da casa mais vigiada do país.

Por isso, o IG Gente relembrou as festas de Carnaval que mais bombaram nas edições do “BBB” ao longo dos anos. Confira:

1- “BBB 1”

Kléber Bambam e Cristina desfilaram em plena Sapucaí pela escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel. Já os brothers que ficaram na casa puderam assistir ao desfile na TV.

Kléber Bambam e Cristina

2 – “BBB 3”

No “BBB 3”, Jean e Viviane ganharam a chance de desfilar pela Beija-Flor em um carro alegórico. Se foi sorte levada pelos brothers a gente não sabe, mas a escola venceu o Carnaval carioca daquele ano.

Jean e Viviane

3 – “BBB 5”

Já no “BBB 5”, a folia foi ainda maior, pois a Beija-Flor fez uma apresentação dentro do jardim da casa e, em seguida, foi anunciado que o líder da semana Jean Wyllys havia ganhado um par de ingressos para curtir a folia no camarote da Nestlé, na Sapucaí.

Grazi Massafera e Jean Wiyllys





4 – “BBB 7”

As sisters participaram de um concurso dentro da casa para mostrar quem que tinha mais samba no pé. Os jurados votaram, a Flavinha levou a melhor e foi curtir o Carnaval no Sambódromo.

Flavinha





5 – “BBB 9”

Para mudar um pouco o roteiro, no “BBB 9”, Mirla e Ralf foram os escolhidos para curtir a folia de Salvador, na Bahia, diretamente do Trio Elétrico de Claudia Leitte .

Mirla, Claudia Leitte e Ralf





6 – “BBB 14”

Já no “BBB 14” os lados se inverteram e ao invés dos brothers deixarem o confinamento, as escolas de samba Mocidade Alegre e Beija-Flor foram animar o Carnaval da galera. No jardim do reality da Globo usaram vermelho e verde para homenagear a Mocidade e azul branco para a escola carioca.

Brothers prestigiando a Mocidade Alegre e a Beija-Flor





7 – “BBB 17”

Depois das vacas magras que foi a folia do “BBB 16”, onde só liberaram bebidas alcoólicas para os confinados e nada mais… a produção do programa decidiu chamar a poderosa Anitta, que levou seu famoso bloco para dentro da casa mais vigiada do Brasil no “BBB 17”.

Anitta no "BBB 17"





8 – “BBB 18”

No “BBB 18”, os participantes ganharam uma festa completamente temática, intitulada “Festa Samba”. A produção liberou adereços e fantasias para a galera que curtiu a noite toda.

"BBB 18"





9 – “BBB 19”

No Alalaô do ano passado, Preta Gil ficou responsável por comandar a folia do “BBB 19”. Os brothers até pediram para a cantora dormir na casa e ela ficou tentada a aceitar o convite. “É meu sonho. O show já está sendo maravilhoso, estou muito feliz”.

Preta Gil no "BBB 19"





E este ano, o que reserva o Carnaval do “BBB 20”?