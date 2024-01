Relembre as celebridades que já repetiram roupa

Repetir roupa é, ou pelo menos deveria ser, uma prática supernormal. Afinal, as peças não são descartáveis, é aquele ditado: “Lavou, tá novo!”. Além de economia para o bolso, usar a mesma vestimenta reduz o impacto ambiental da indústria da moda, considerada a segunda mais poluidora do planeta, atrás apenas da indústria petrolífera, de acordo com um levantamento da Global Fashion Agenda. Entre os grandes “vilões” do setor, estão o desperdício de resíduos têxteis, o uso exagerado de recursos hídricos e a exploração de mão de obra barata.

Em um cenário em que o consumo sustentável é uma preocupação crescente, as celebridades estão deixando a pressão social de lado e provando que repetir look é mais do que comum. É o caso de Isis Valverde, Taís Araújo, Kate Middleton e Gisele Bündchen; como relembramos a seguir:

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!





Fonte: Mulher