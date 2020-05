Relatório de Diagnóstico do Plano de Bacia da Região Litoral Centro-Norte está disponível para consulta

.

Um importante produto elaborado no âmbito do Plano dos Recursos Hídricos da Região Hidrográfica Litoral Centro-Norte está disponível para consulta no site da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh). O Relatório da Etapa A do projeto, que traz o Diagnóstico e o Prognóstico da região, e o relatório da Oficina do Diagnóstico já podem ser acessados no menu Plano de Bacias.

A fase inicial (Etapa A) do Plano de Bacia da região se concentrou na realização do diagnóstico da Região Hidrográfica e proposição de cenários de prognóstico. O relatório, entregue no início deste mês de maio, reúneinformações acerca dos aspectos estudados relacionados à socioeconomia, ao uso e ocupação do solo, à avaliação sanitária e ambiental, aos eventos críticos, à qualidade da água, à disponibilidade hídrica, à demanda hídrica e ao balanço hídrico da região de estudo. A Etapa A é utilizada como base para o processo de Enquadramento (Etapa B) e o Plano de Ações (Etapa C).

A Oficina do Diagnóstico, cujo relatório também está disponível para acesso no site da Agerh, teve importante papel na consolidação das informações sobre as condições de uso da água na região hidrográfica Litoral Centro-Norte. A realização de oficinas com o Comitê de Bacia Hidrográfica faz parte da metodologia participativa adotada na elaboração do Plano de Recursos Hídricos.

A oficina foi realizada em setembro de 2019, em Ibiraçu, e o relatório traz o processo de construção e realização da mesma, informações sobre os temas apresentados e contribuições dos participantes. O encontro teve por objetivo apresentar ao CBH Litoral Centro Norte e demais atores presentes o diagnóstico da Região Hidrográfica e a proposição de cenários futuros de prognóstico.

A Região Hidrográfica Litoral Centro-Norte compreende uma área de drenagem de, aproximadamente, 3.100 quilômetros quadrados. É formada pelas bacias dos rios Riacho, Piraquê-açu, Reis Magos e Jacaraípe, que banham integralmente os municípios de Aracruz e Fundão, quase a totalidade dos municípios de Ibiraçu e João Neiva e parte de Linhares, Santa Leopoldina, Santa Teresa, Serra e Vitória.

O Plano de Recursos Hídricos da região está em fase de elaboração. Após sua finalização, todas as bacias hidrográficas do Espírito Santo terão os documentos programáticos, que servem para orientar o poder público, a sociedade, os investidores e os tomadores de decisão para a recuperação, proteção e conservação dos recursos hídricos.

