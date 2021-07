Relator da reforma tributária deve entregar prévia do texto nesta terça-feira

O Antagonista/Crusoé Relator da reforma tributária, Celso Sabino

O relator da reforma tributária na Câmara, deputado Celso Sabino , reuniu-se neste sábado (10) com técnicos do Ministério da Economia , e prometeu entregar um relatório preliminar nesta terça-feira (13). Ele disse que o texto enviado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes , seria “praticamente todo alterado”.

“Nosso substantivo pretende fazer grande transformação. As ideias que têm sido ofertadas pelos agentes já estão sendo contempladas e teremos surpresas”, disse o relator em entrevista ao jornal Valor Econômico. “Haverá redução da carga tributária do Imposto de Renda sobre o capital produtivo”, completou.

Segundo ele, já foram mais de 29 reuniões para ajustar o projeto, incluindo a de hoje com o ministro Paulo Guedes e o secretário da Receita, José Tostes, entre outros.

Sabino também defendeu a tributação de dividendos, que ocorre no mundo inteiro, mas também evitou se comprometer com valores. “Estamos fazendo as contas”, disse.