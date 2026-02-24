Relacionamentos abertos dividem opiniões e desafiam casais na prática

Pesquisa aponta maior aceitação entre jovens para relacionamentos abertos, mas especialistas alertam para desgaste emocional

Relacionamentos abertos ganharam popularidade entre os jovens adultos. Na prática, porém, são difíceis de concretizar. Afinal, vale a pena aderir ao modelo? Ao menos na web, a resposta é sim. Nas redes sociais, há muita discussão sobre pessoas em relacionamentos não monogâmicos felizes relatando benefícios como maior satisfação sexual, múltiplos relacionamentos profundos e vidas amorosas menos restritivas.

Um relatório do Pew Research Center de 2023 constatou que os americanos estão divididos em relação aos casamentos abertos. De cerca de 5 mil adultos americanos entrevistados, 37% consideraram os casamentos abertos completamente inaceitáveis. As gerações mais jovens demonstraram maior aprovação: aproximadamente metade dos jovens de 18 a 29 anos aceitavam os casamentos abertos.

O estudo apresentou três razões pelas quais muitas pessoas preferem a monogamia depois de experimentarem o poliamor, afirmando que a primeira é simplesmente a mais óbvia. Conforme a publicação, a maioria das pessoas não tem as ferramentas biológicas para amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo.

O compilado acrescentou que, além do desgaste emocional, estar em um relacionamento aberto geralmente exige tempo adicional para manter vários parceiros satisfeitos. Também é preciso haver uma comunicação extra na não monogamia, e esse é o segundo motivo pelo qual os casais encerram seus relacionamentos abertos.

Por fim, muitos casais abrem seus relacionamentos acreditando que a exploração sexual pode ajudar a resolver problemas que enfrentam. No entanto, eles rapidamente voltam à monogamia depois de perceberem que o poliamor apenas agrava seus problemas, na constatação dos pesquisadores.

“Os mesmos problemas que afetam os relacionamentos monogâmicos — diferenças de libido, ciúme, tédio e outros — tendem a surgir em relacionamentos não monogâmicos consensuais”, diz o estudo.

Cuidados no relacionamento aberto

O relacionamento aberto precisa de cuidados e diálogo como bases.

“O pilar da sobrevivência de uma relação não monogâmica é a manutenção da sinceridade. Ela consiste em expressar genuinamente os próprios desejos, pensamentos, sentimentos e as intenções para que o parceiro(a) possa ter a liberdade de escolha em relação às regras do relacionamento, podendo ele(a) consentir ou não compactuar com determinada regra ou conduta”, explica Marcos Torati, psicólogo, professor e mestre em psicologia clínica pela PUC-SP.

Para o profissional, a manutenção do diálogo vale como tentativa de se estabelecer a compreensão individual, para que possa haver uma cooperação mútua dentro do relacionamento. “Se relacionar exige uma renúncia parcial das próprias satisfações individuais para que seja possível preservar a parceria e o bem-estar do outro”, pondera.