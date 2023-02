Relacionamento Tóxico é tema do novo episódio do podcast Just Talk do Tribunal da Justiça

A psicóloga e professora Cláudia Murta e a coordenadora estadual da mulher em situação de violência doméstica, juíza Hermínia Azoury, foram as convidadas da semana.

Está no ar mais um episódio do Just Talk, o podcast do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. E desta vez, a psicóloga e professora Cláudia Murta e a coordenadora estadual da mulher em situação de violência doméstica, juíza Hermínia Azoury, foram convidadas para explicar o tema “Relacionamento Tóxico”, muito pautado nas redes sociais nas últimas semanas.

Após um caso de relacionamento abusivo ter acontecido entre dois participantes de um reality show, o tema virou discussão na mídia. Pensando na conscientização acerca de uma relação tóxica, o Just Talk trouxe especialistas que explicaram e deram dicas para os ouvintes, que podem vir a estar, já estão ou conhecem alguém em uma situação dessas.

“Muitas pessoas ignoram a toxicidade nas relações, confundindo essa mesma toxicidade com amor ou cuidado excessivo, chegando, em certos momentos, a sentirem-se seguras na relação ou nesse, suposto, amor”, expõe a Drª Cláudia Murta.

A juíza Hermínia Azoury explicou como uma pessoa pode evidenciar que está em relacionamento tóxico, onde a agressão psicológica é a mais utilizada pelo abusador, levando, inclusive, pessoas á depressão e a óbito. Além disso, a Coordenadora Estadual, ressalta que essas relações são um tipo de violência doméstica e conta como a vítima pode provar para as autoridades que está nessa condição.

Se você está passando ou conhece alguém nessa situação, não deixe de ajudar, denuncie na Delegacia Especializada da Mulher mais próxima da sua casa ou ligue para o 180, e busque por apoio de um profissional da área de saúde mental.

Ouça na íntegra o podcast: https://anchor.fm/tjesoficial/episodes/82–Relacionamento-Txico-e1up41h.

Vitória, 10 de fevereiro de 2023

Fonte: TJES