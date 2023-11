Relação dos moradores de diferentes países com o sexo está mudando, mostra pesquisa

Venham.

Podemos observar, por exemplo, a mudança que ocorre nos Estados Unidos, que até bem a pouco tempo era considerado um país essencialmente pudico. E hoje? O que está acontecendo?

Apesar do passado puritano do país, de acordo com algumas pesquisas (sobre os países mais promíscuos do mundo), sabemos que o cidadão americano médio dormiu com mais de 10 pessoas, o que até pode parecer pouco dependendo do ponto de vista, mas que antes, para eles, era inconcebível.