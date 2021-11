Reino Unido declara organização palestina Hamas ilegal

A ministra do Interior do Reino Unido, Priti Patel, disse nesta sexta-feira (19) que o grupo militante palestino Hamas foi declarado ilegal, uma medida que alinha a postura britânica à dos Estados Unidos e à da União Europeia em relação aos governantes de Gaza.

“O Hamas tem recursos terroristas significativos, inclusive o acesso a armamentos variados e sofisticados, além de instalações de treinamento terrorista”, disse Priti Patel em um comunicado. É por isso que hoje ajo para proscrever o Hamas em sua totalidade”.

A organização será banida de acordo com a Lei de Terrorismo, o que significa que qualquer pessoa que expresse apoio ao Hamas, hasteie sua bandeira ou organize encontros para a organização estará violando a lei, confirmou o Ministério do Interior, que deve apresentar a mudança ao Parlamento na semana que vem.

O Hamas, cujo nome completo é Movimento de Resistência Islâmica, tem facções política e militar. Fundada em 1987, a organização se opõe à existência de Israel e a conversas de paz, defendendo uma “resistência armada” à ocupação israelense de territórios palestinos.

Até agora, o Reino Unido só havia proscrito as Brigadas Izz al-Din al-Qassam, facção militar do Hamas. Sami Abu Zuhri, uma autoridade política do grupo, disse que a medida britânica mostrou um “viés absoluto a favor da ocupação israelense e é uma submissão à chantagem e aos ditames israelenses”.

O primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, saudou a decisão em uma rede social: “O Hamas é uma organização terrorista, dito simplesmente. A ‘facção política’ possibilita sua atividade militar”, disse em mensagem no Twiter.

*Com reportagem adicional de Nidal al-Mughrabi em Gaza